"Es más que la población de Nueva Zelanda": el sentido mensaje de Tim Payne tras su explosión mediática

Aún no disputó un solo minuto en el Mundial 2026, pero Tim Payne ya se convirtió en uno de los nombres más comentados de la competencia. El futbolista de la selección de Nueva Zelanda protagoniza un fenómeno pocas veces visto en el fútbol internacional: pasó de tener poco más de cuatro mil seguidores en Instagram a superar los 5,2 millones de fanáticos en cuestión de días, una explosión mediática que transformó por completo su presencia pública y lo posicionó como uno de los jugadores más virales del torneo.

El defensor de 32 años, que recibió un impulso decisivo gracias al trabajo de un creador de contenido argentino, decidió dirigirse a sus nuevos seguidores mediante un mensaje grabado desde la concentración de Nueva Zelanda en Estados Unidos. Allí expresó su sorpresa por el crecimiento de su popularidad y agradeció el respaldo recibido desde distintos puntos del mundo.

Un fenómeno que superó las fronteras de Nueva Zelanda

La magnitud del crecimiento de Payne quedó reflejada en una frase que rápidamente se volvió una de las más comentadas de su mensaje. "Hola a todos. Vaya, semana. De no tener nada planeado a millones de nuevos seguidores. Eso es más que la población de Nueva Zelanda", expresó el futbolista al referirse al fenómeno que lo convirtió en una figura viral a nivel internacional.

En su intervención también destacó la dimensión inesperada de la situación que atraviesa y la responsabilidad que siente frente a quienes comenzaron a seguir su carrera.

Payne manifestó su intención de devolver el apoyo recibido y compartir el cariño de sus nuevos seguidores, aunque reconoció las dificultades que implica responder a la enorme cantidad de mensajes que recibe diariamente. Entre sus declaraciones también dejó en claro cuál es su principal objetivo en este momento. Según expresó, su prioridad continúa siendo el fútbol y su participación en la Copa del Mundo.

"Mi prioridad tiene que ser el fútbol. Tengo muchas ganas de que llegue este Mundial y voy a dar lo mejor por mí y por mi equipo. Y solo quiero que ustedes, y sobre todo mi familia, estén orgullosos", señaló.

El agradecimiento a América Latina

El crecimiento de su popularidad tuvo una fuerte conexión con América Latina. En la publicación que acompañó el video, Payne dedicó un mensaje especial a quienes impulsaron su presencia en las redes sociales.

"¡Esto ha sido abrumador y ustedes son increíbles!", escribió.

Además, destacó particularmente el apoyo recibido desde distintos países de la región.

Entre los destinatarios de su agradecimiento mencionó especialmente a:

• Argentina.

• México.

• Países de América Central.

• Países de América del Sur.

El defensor también envió un saludo a sus compatriotas y expresó su deseo de que Nueva Zelanda se sienta representada por su historia y su recorrido.

"Un saludo a todos los de mi tierra, Nueva Zelanda; espero que se sientan orgullosos de mí", escribió en sus redes sociales.

El reconocimiento a Valen Scarsini

Dentro de su mensaje, Payne reservó un apartado especial para agradecer a quien considera una pieza clave en esta historia: el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como @elscarso.

El futbolista reconoció públicamente el papel que desempeñó para que su figura alcanzara una repercusión internacional sin precedentes. "Un agradecimiento especial a Valen Scarsini (@elscarso) y a todo lo que ha hecho para que esto sea posible. Sin él, nada de esto habría sido posible", afirmó.

Tim Payne y Valen Scarsini

La relación entre ambos trascendió el ámbito virtual. Payne terminó conociendo personalmente a Scarsini en Estados Unidos y le obsequió una camiseta de la selección de Nueva Zelanda como muestra de agradecimiento por haber contribuido a convertirlo en una celebridad de las redes sociales.

De cuatro mil seguidores a competir con las grandes cuentas de su país

La dimensión del crecimiento digital resulta impactante al observar las cifras. Payne pasó de tener poco más de cuatro mil seguidores a superar los 5,2 millones.

El fenómeno alcanzó tal magnitud que su cuenta ya registra una cifra superior a la de los All Blacks, el seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, una de las marcas deportivas más reconocidas del país. Además, la cantidad de seguidores del defensor se aproxima a la población total de su nación, estimada en 5.338.500 habitantes.

Este dato fue precisamente el que motivó una de las frases más destacadas de su mensaje, cuando comparó el número de seguidores con la cantidad de habitantes de Nueva Zelanda.

Una carrera construida durante 16 años

Detrás de la explosión mediática existe una trayectoria profesional extensa. La carrera de Tim Payne abarca 16 años desde su debut en las divisiones juveniles de Auckland City en 2010.

A lo largo de ese recorrido acumuló experiencia en distintos escenarios internacionales.

Entre los equipos y competencias que forman parte de su trayectoria aparecen:

• Auckland City.

• Blackburn Rovers de Inglaterra.

• MLS Next Pro de Estados Unidos.

• Wellington Phoenix.

Nacido el 10 de enero de 1994, el defensor suma además más de 50 partidos con la selección de Nueva Zelanda. Actualmente mantiene contrato con Wellington Phoenix hasta 2028 y posee un valor de mercado estimado en 350.000 euros, según el sitio Transfermarkt.

El interés de Deportivo Riestra

La inesperada popularidad del futbolista no pasó inadvertida en el mercado. Uno de los clubes que identificó el potencial deportivo y mediático de Payne fue Deportivo Riestra.

La institución de la Primera División argentina observó en el defensor una oportunidad singular para potenciar tanto su presencia pública como su nivel futbolístico. Según la información difundida, la dirigencia del club ya inició contactos para intentar incorporar al jugador de 32 años.

La entidad de Nueva Pompeya considera que la llegada de Payne podría representar una combinación de jerarquía deportiva y visibilidad mediática. La apuesta, además, se diferencia de otras experiencias vinculadas a figuras del universo digital, ya que se trata de un futbolista con una trayectoria profesional consolidada y experiencia internacional comprobada.

Mientras Nueva Zelanda se prepara para su estreno en el Mundial 2026, Tim Payne vive una realidad inesperada. Convertido en una de las figuras más virales del torneo antes incluso de debutar, el defensor intenta equilibrar el impacto de una fama repentina con el objetivo que, según él mismo remarcó, continúa ocupando el centro de su atención: representar de la mejor manera a su selección en la máxima cita del fútbol internacional.