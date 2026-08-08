Detuvieron a un futbolista argentino en Miami y su club expresó su preocupación: "Estamos firmemente a su lado"

El Miami United FC expresó su "profunda conmoción" por la detención del futbolista argentino Matías Pourrain, quien fue interceptado por agentes del ICE en el aeropuerto de Miami cuando estaba por abordar el vuelo que trasladaría al equipo a Los Ángeles para disputar un partido.

A través de un comunicado, la institución informó que se puso a disposición del jugador y de su familia desde el momento en que tomó conocimiento de la situación. El club aseguró que brinda asistencia legal, mantiene comunicación permanente con sus allegados y coopera con las autoridades y las partes involucradas para intentar resolver el caso.

"Estamos cooperando con todas las partes involucradas y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a que esta situación pueda resolverse de la mejor manera posible", expresó la institución.

El Miami United también destacó el respaldo del plantel y del cuerpo técnico hacia el futbolista. "Matías no solo es un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aún mejor y una parte importante de la familia de Miami United. Sus compañeros, entrenadores, staff y todo el Club están firmemente a su lado y junto a su familia", señalaron.

La situación migratoria de Matías Pourrain

La detención tomó por sorpresa a la familia del futbolista, que se enteró de lo ocurrido a través de sus compañeros de equipo.

Su hermano, Juan Pourrain, explicó que Matías había sido campeón del Sudeste con el Miami United FC y debía viajar a Los Ángeles para disputar los Nacionales.

Según relató, el jugador se encontraba realizando un proceso de asilo en Estados Unidos y contaba con permiso de trabajo y número de Social Security, aunque todavía estaba a la espera de una entrevista correspondiente a su trámite migratorio.

"Tenía todos los papeles en regla, pero estaba esperando la cita. Se ve que ahora están agarrando a los que tienen pendiente la cita", sostuvo Juan en declaraciones a TN.

Durante la madrugada, el futbolista pudo comunicarse brevemente con su pareja y le informó que creía encontrarse en el centro de detención de Miramar, una instalación utilizada por el ICE para procesar a personas detenidas antes de eventuales traslados a otros centros.

"Lo tienen ahí a la espera del traslado. Son unas oficinas administrativas, pero está todo tan lleno de gente en todos lados, lo tienen durmiendo ahí. No se sabe las condiciones en las que está", contó su hermano.

La familia sostiene que Pourrain no tiene antecedentes y reclama que pueda continuar su proceso migratorio en libertad.

"Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometido delitos. Lo que estamos pidiendo es: sácalo y, si querés que vaya a la entrevista, que siga desde su casa si no es un riesgo para nadie. Que continúe el proceso, pero en su casa como cualquier persona", reclamó Juan.

Quién es Matías Pourrain

Pourrain inició su carrera futbolística en Real Pilar, donde integró el equipo que protagonizó uno de los resultados más destacados del club al vencer a Vélez por la Copa Argentina en 2019.

Posteriormente continuó su carrera en Estados Unidos, donde pasó por Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon, antes de incorporarse al Miami United FC.

Además, tuvo participación en la Baller League, competencia de fútbol 6.

Su detención se produjo mientras se encontraba integrado al plantel del Miami United y en el marco de un viaje deportivo a Los Ángeles, donde el equipo tenía previsto disputar los Nacionales