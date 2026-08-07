Manu La Serna fue convocado a los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026

El tenis catamarqueño volverá a tener representación en una de las competencias más importantes del calendario regional. Manu La Serna fue convocado para integrar la selección Argentina de Tenis que participará en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, una nueva oportunidad para defender los colores nacionales en una competencia de primer nivel.

La convocatoria fue confirmada esta semana luego de que la Asociación Argentina de Tenis (AAT) diera a conocer la lista de jugadores elegidos para conformar el equipo que representará al país en la competencia sudamericana profesional por equipos.

Junto al tenista de esta ciudad también fueron seleccionados el correntino Lautaro Midon y el rosarino Luciano Ambroggi, quienes completarán la delegación argentina que buscará protagonismo en el certamen continental. La designación representa un nuevo reconocimiento para La Serna, que atraviesa una etapa de crecimiento sostenido dentro del circuito profesional y que vuelve a ser considerado para integrar un seleccionado nacional.

Manu en su mejor momento

La citación llega en un momento especialmente destacado de la carrera del tenista catamarqueño. Manu La Serna atraviesa el mejor presente deportivo desde que inició su recorrido en el circuito profesional. Actualmente ocupa el puesto 282 del ranking ATP, ubicación que refleja el crecimiento que viene experimentando en los últimos meses y que lo posiciona entre los jugadores argentinos de mejor rendimiento.

A ese presente se suma otro logro importante alcanzado recientemente: la obtención del Challenger 50 de Córdoba, un título que consolidó su evolución competitiva y fortaleció sus aspiraciones dentro del circuito internacional.

Ese rendimiento fue uno de los elementos que acompañaron la decisión de la Asociación Argentina de Tenis al momento de conformar el equipo que disputará los Juegos Sudamericanos.

Los mejores equipos de la región

Los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre y reunirán a los mejores exponentes del tenis profesional sudamericano en un formato de competencia por equipos.

El torneo tendrá como sedes a tres ciudades de la provincia de Santa Fe:

Santa Fe.

Rosario.

Rafaela.

Durante esas dos semanas, las delegaciones nacionales buscarán representar a sus respectivos países en una de las competencias regionales de mayor exigencia del calendario deportivo. La presencia de Manu La Serna en el seleccionado argentino permitirá que Catamarca vuelva a estar representada en un escenario internacional de relevancia.

El regreso al equipo nacional

La convocatoria para Santa Fe 2026 marcará además el regreso de Manu La Serna a una selección argentina. El tenista ya había tenido la oportunidad de vestir la camiseta nacional en 2022, cuando integró el equipo argentino en calidad de jugador junior durante los Juegos de la Juventud.

Ahora, varios años después y ya consolidado como profesional, volverá a representar al país, esta vez formando parte del plantel que disputará una competencia sudamericana profesional.

Antes de afrontar el compromiso con la selección argentina, Manu La Serna tendrá un importante desafío internacional. El tenista iniciará el próximo 17 de agosto una exigente gira de torneos Challengers por Europa, que comprenderá competencias en cuatro países:

Suiza.

Austria.

Alemania.

Italia.

El agradecimiento tras la convocatoria

Luego de conocerse oficialmente su inclusión en la lista confeccionada por la Asociación Argentina de Tenis, Manu La Serna expresó su agradecimiento por el respaldo recibido.

El tenista destacó las permanentes muestras de apoyo que le brindan quienes siguen de cerca su carrera deportiva y valoró el acompañamiento recibido en esta nueva etapa.