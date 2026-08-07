Rosario Central se lo dio vuela a Aldosivi y se mantiene en zona de clasificación

Rosario Central le ganó por 2-1 con Aldosivi en un partido en el que fue superior y tuvo la mayor cantidad de situaciones de peligro, aunque sufrió los contraataques de su rival, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

La visita comenzó en ventaja en el partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito por medio del gol del volante Alan Sosa, a los seis minutos del segundo tiempo, mientras que el defensor Nicolás Zalazar igualó el encuentro con un gol en contra, a los 15 minutos y el extremo Jaminton Campaz marcó a los 34 minutos.

Con el triunfo, el equipo que dirige Jorge Almirón alcanzó el tercer lugar del grupo B, con siete puntos, mientras que el conjunto marplatense es anteúltimo en la zona, con una única unidad y sin triunfos hasta el momento.

En la próxima fecha, el "Canalla" deberá visitar a Barracas Central, el domingo 16 de agosto desde las 20:15, mientras que los dirigidos por Israel Damonte recibirán a Tigre el sábado 15, a partir de las 14:30.

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con un cabezazo del delantero Enzo Copetti, luego de un pase largo del volante Vicente Pizarro, que se fue ancho por el poste derecho del arquero rival.

El astro argentino Ángel Di María tuvo su primer acercamiento a los 11 minutos, mediante un tiro libre desde el vértice derecho del área en el que buscó el primer palo, pero su remate se fue apenas alto.

Aldosivi no tuvo llegadas hasta los 37 minutos, cuando un remate de media vuelta del delantero Tomás Fernández buscaba el rincón izquierdo del guardameta Jeremías Ledesma, que pudo contener.

Ya en el segundo tiempo, en el primer minuto, una mala salida desde el fondo del defensor Ignacio Ovando le regaló la pelota al delantero Andrés Vombergar, pero su definición desde el área chica se fue alta.

El primer gol de la noche llegó cinco minutos después, cuando Ledesma tuvo que salir hasta la mitad de la cancha para despejar una pelota de cabeza, que le quedó a Alan Sosa: el volante surgido en Gimnasia sacó un remate muy potente de volea, que atravesó media cancha sin picar y entró ante el arco libre.

El asedio de Central comenzó poco después, luego de un mal cierre del lateral Braian Cufre que pegó en su propio travesaño, y el gol de la igualdad llegó a los 15 minutos, luego de un centro de Campaz que Nicolás Zalazar, en el intento de despejar, mandó contra su arco.

Ya a los 33 minutos, tras un cabezazo que se estrelló contra un palo, Ángel Di María se quedó con un rebote dentro del área grande pero no confió en el disparo con la pierna derecha, por lo que enganchó y terminó perdiendo la oportunidad de definir ante el arco libre.

Apenas un minuto después, el exjugador del Real Madrid levantó una pelota impresionante para habilitar a Campaz por el segundo palo. El colombiano quiso jugar un centro atrás, que Zalazar pudo cortar, pero volvió a controlar la pelota en el área chica rival y solamente tuvo que empujarla al gol, para sentenciar la victoria del "Canalla".