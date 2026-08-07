El Gran Maestro Diego Flores impulsa el ajedrez en Catamarca

En una muestra de trabajo articulado y visión estratégica, la provincia de Catamarca se convierte esta semana en epicentro del ajedrez nacional al recibir la visita del Gran Maestro (GM) Diego Flores, una figura emblemática que ostenta el título de ocho veces campeón argentino. Esta serie de actividades, diseñadas con el propósito fundamental de promover y fortalecer la disciplina en la región, no solo celebra la maestría técnica del jugador, sino que evidencia un ecosistema de apoyo institucional inédito.

La presencia de Flores ha sido posible gracias al impulso de Rubén Vega, quien ha trabajado activamente en la construcción de una relación estrecha con el Gran Maestro, y ha contado con el respaldo institucional decisivo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), así como de la Municipalidad de la Capital.

Un respaldo institucional de alto nivel

La presentación formal de esta agenda tuvo lugar en el Salón de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Durante el encuentro, Rubén Vega subrayó la importancia de la colaboración entre los diversos actores de la comunidad ajedrecística local para materializar este tipo de visitas. Vega enfatizó, con especial énfasis, el rol facilitador y el respaldo constante brindado por la Universidad Nacional de Catamarca.

Por su parte, el decano de dicha unidad académica, Alfredo Lazarte, no solo transmitió el saludo institucional del rector de la UNCA, Oscar Arellano, sino que reafirmó el compromiso de la casa de estudios con el desarrollo intelectual y deportivo que implica el ajedrez. En un anuncio que marca un hito para el calendario deportivo local, Lazarte adelantó la realización de un torneo IRT en el mes de octubre, consolidando la voluntad de la institución de mantener un vínculo permanente con esta disciplina.

El impacto de este apoyo fue respaldado por el Árbitro Internacional Eduardo Vilte, figura central en la fiscalización de las competencias programadas. Vilte expresó su satisfacción por el rol de la Facultad al señalar: "Me alegro por la Facultad que premie al ajedrez".

La visión de los referentes locales

La Asociación Catamarca Ajedrez, a través de su presidente Mariano Menéndez, manifestó el orgullo institucional que representa contar nuevamente con la presencia de una figura de la talla de Diego Flores. Menéndez subrayó la relevancia pedagógica de estas visitas, permitiendo que los jugadores locales tengan la oportunidad de compartir partidas y absorber conocimientos de un referente ineludible del ajedrez nacional.

Esta perspectiva fue complementada por Mariano Brunello, director de Deportes de la Municipalidad de la Capital, quien ofreció un análisis más amplio. Según el funcionario, esta propuesta posee un alcance que trasciende los límites del tablero:

Contribuye significativamente al crecimiento integral del deporte en la ciudad.

Fortalece el tejido social a través de la práctica deportiva.

Reafirma el compromiso del municipio para seguir habilitando espacios dedicados a esta disciplina científica.

La palabra del maestro y el cronograma de acción

En su alocución, el Gran Maestro Diego Flores exteriorizó su gratitud tanto por la invitación recibida como por la gestión de Rubén Vega y la hospitalidad de la Facultad. Con una trayectoria marcada por el éxito y la constancia, Flores remarcó su vínculo especial con la región: "Es la sexta vez que estoy por Catamarca y estoy muy agradecido de poder volver".

La jornada central de aprendizaje incluyó una charla técnica dirigida principalmente a los ajedrecistas, donde Flores realizó un recorrido exhaustivo por momentos cumbres y partidas analíticas de su propia carrera, logrando equilibrar el aprendizaje técnico con el disfrute de los presentes.

Para dar cierre a este ciclo de actividades, el cronograma establece los siguientes parámetros técnicos para la Simultánea Magistral:

Fecha y hora: Sábado, a las 9.30 horas.

Sede: Salón de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas.

Dinámica: Diego Flores se enfrentará a ocho jugadores invitados.

Ritmo de juego: 90 minutos de tiempo base con 30 segundos de incremento por cada jugada realizada.