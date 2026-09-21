Di María confirmó que acompañará a Messi en su último partido oficial

Ángel Di María volverá a estar cerca de la Selección argentina después de varios meses y lo hará en una jornada cargada de significado: estará en El Monumental para acompañar a Lionel Messi en su despedida de la Albiceleste, prevista para el 6 de octubre.

El delantero de Rosario Central confirmó que viajará a Buenos Aires para presenciar el amistoso que el seleccionado disputará frente a Benín, en lo que será la última presentación oficial de Messi con la camiseta argentina.

La presencia de Di María tendrá además una particularidad. Después de haber quedado afuera del plantel que disputó el Mundial 2026, el rosarino volverá a compartir una jornada con varios de sus antiguos compañeros, aunque esta vez lo hará desde un lugar diferente al que ocupó durante tantos años: ya no dentro del campo de juego, sino acompañando desde el palco una despedida que tendrá a Messi como principal protagonista.

La confirmación llegó después del triunfo de Rosario Central frente a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. En la zona mixta, Di María fue consultado directamente sobre su presencia en el partido que marcará el cierre de la etapa de Messi con la Selección. "¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver. Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí", explicó el futbolista.

El partido de Central le permitirá quedarse en Buenos Aires

La planificación de Di María está directamente relacionada con el calendario de Rosario Central.

El Canalla enfrentará a Banfield el 5 de octubre, un día antes del homenaje que tendrá lugar en El Monumental. Por esa razón, el futbolista tiene previsto permanecer en Buenos Aires después del compromiso de su club y asistir al encuentro entre Argentina y Benín.

La coincidencia de fechas le permitirá así estar presente en una noche especial para la Selección y reencontrarse con compañeros con quienes compartió una extensa etapa de la historia reciente del seleccionado.

El partido ante Benín será la última presentación de Leo con la Selección argentina, y la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que también estarán convocados Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso, entre otros integrantes de la generación que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Esos históricos compañeros acompañarán al rosarino desde el palco, en una noche que estará marcada por el reconocimiento a una etapa que tuvo a Messi como figura central.

"Va a ser difícil" ver a la Selección sin Messi

La presencia de Di María en el Monumental también tendrá un componente emocional por la relación deportiva que mantuvo durante años con Messi. Más allá de confirmar que asistirá al partido, el delantero de Rosario Central se refirió a lo que significará observar a la Selección argentina sin su histórico capitán y compañero.

"Va a ser difícil, ¿no? Tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que le dio a la Argentina, al argentino, al mundo entero. Disfrutaremos de ese último día", expresó "Fideo".

Las palabras reflejan la dimensión que tendrá para Di María una jornada que marcará el final de una etapa compartida durante numerosos años en la Albiceleste.

La relación entre ambos no estuvo limitada a una sola competencia. Messi y Di María construyeron una extensa historia juntos en la Selección y fueron protagonistas de los principales títulos conseguidos por esa generación.

Una historia compartida en cuatro grandes títulos

Di María y Messi fueron parte de una etapa que quedó marcada por la conquista de importantes trofeos con la camiseta argentina. Entre los títulos que compartieron aparecen:

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Cada una de esas conquistas forma parte de la extensa trayectoria que ambos construyeron en el seleccionado y que ahora tendrá un nuevo capítulo, aunque desde una perspectiva diferente para Di María.

El rosarino, que durante años ocupó un lugar dentro del campo de juego junto a Messi, estará esta vez en las tribunas para acompañarlo en su última función con la camiseta argentina.

El escenario será El Monumental, el 6 de octubre, y el rival será Benín. Para Messi, representará su despedida de la Albiceleste. Para Di María, será la posibilidad de estar presente en una noche especial junto a uno de los futbolistas con los que compartió los momentos más importantes de su carrera internacional.

El reencuentro de dos protagonistas de una era

La confirmación de Di María agrega otro nombre de peso a una jornada que reunirá a varios de los protagonistas de la generación que conquistó Qatar 2022. La presencia de Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso, entre otros héroes de aquel Mundial, permitirá que Messi tenga cerca a antiguos compañeros en el momento de despedirse de la Selección.

En ese marco, la asistencia de Di María adquiere una dimensión particular. El rosarino no formó parte del plantel que disputó el Mundial 2026, pero tendrá la oportunidad de reencontrarse con sus antiguos compañeros y acompañar a Messi en el cierre de su recorrido con la camiseta argentina.

La secuencia comenzará un día antes, cuando Rosario Central enfrente a Banfield el 5 de octubre. Después, Di María permanecerá en Buenos Aires y se trasladará al Monumental para presenciar el encuentro del seleccionado.

La noche del 6 de octubre reunirá así a dos futbolistas que compartieron una parte fundamental de la historia reciente de la Albiceleste. Mientras Messi prepara su última función con la camiseta argentina, Di María tendrá su propio lugar en esa despedida.

Será, en definitiva, el reencuentro de dos de los grandes protagonistas de la etapa más exitosa de la Selección argentina, esta vez con uno de ellos dentro del campo y el otro acompañándolo desde el palco.