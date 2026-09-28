Di María respaldó a Cuti Romero como nuevo capitán de la Selección

La Selección argentina atraviesa una nueva etapa luego del retiro de Lionel Messi, quien llevó la cinta de capitán durante gran parte del ciclo de Lionel Scaloni. Su salida abrió el interrogante sobre quién asumirá ese rol dentro del equipo.

Uno de los referentes de la Albiceleste durante la última década, Ángel Di María, se refirió a la sucesión y respaldó al defensor Cristian "Cuti" Romero como nuevo capitán.

"Se lo merece porque es un gran chico", sostuvo Di María al ser consultado sobre la posibilidad de que el defensor cordobés asuma la capitanía de la Selección.

La elección se relaciona con el recorrido que Romero construyó dentro del equipo. El defensor ya había utilizado la cinta en distintos partidos durante el ciclo de Scaloni y se consolidó como uno de los referentes del plantel.

El respaldo de Di María al Cuti Romero

La relación entre Di María y Romero se construyó dentro de la Selección y se fortaleció durante los años más exitosos de la Albiceleste.

Ambos compartieron los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Romero fue una pieza habitual en la defensa del equipo dirigido por Scaloni y se convirtió en uno de los centrales más utilizados durante el ciclo.

Además de su desempeño dentro de la cancha, el defensor fue ganando peso como referente del grupo. Durante la era Scaloni llegó a portar la cinta en partidos en los que Messi no estuvo disponible, en una muestra de la consideración que tenía dentro del plantel.

La salida de Messi, junto con el retiro de otros históricos como Di María y Nicolás Otamendi, marcó un cambio generacional en la Albiceleste.

En esta nueva etapa, Scaloni deberá distribuir nuevas responsabilidades entre futbolistas con varios años en el seleccionado y otros que comenzaron a ganar protagonismo.

En ese contexto, el entrenador confirmó a Cristian Romero como nuevo capitán de la Selección argentina.

El defensor estrenará la cinta en esta etapa, acompañado por otros referentes del plantel como Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Emiliano "Dibu" Martínez.

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