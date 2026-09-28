El Inter Miami perdió 2-1 ante Columbus Crew en el último partido de Lionel Messi antes de su despedida de la Selección argentina

Inter Miami perdió 2-1 ante Columbus Crew por la MLS, en un partido que se definió en la última jugada. Lionel Messi fue titular y marcó un golazo de tiro libre en su último encuentro antes de incorporarse a la Selección argentina.

El conjunto local se puso en ventaja con un penal convertido por Josef Martínez. Sin embargo, Messi apareció para igualar el marcador con un soberbio remate de tiro libre.

Cuando el partido llegaba a su final, Jamal Thiare convirtió el 2-1 definitivo después de un rebote largo del arquero Rocco Ríos Novo.

Con esta derrota, Inter Miami quedó más lejos de Nashville en la pelea por la cima de la Conferencia Este de la MLS. De todos modos, el equipo disputará la fase final del torneo en busca del título de la liga norteamericana.

La derrota también prolongó la mala racha de Las Garzas en la MLS: acumulan cinco partidos sin ganar, con cuatro empates consecutivos —2-2 ante Atlanta United, 1-1 frente a Chicago Fire, 2-2 con Nashville SC y 2-2 ante San Diego FC— y una derrota.

Cómo llegaron Columbus Crew e Inter Miami

Inter Miami llegaba después de conquistar la Campeones Cup ante Cruz Azul y buscaba volver a sumar de a tres en el campeonato estadounidense.

Uno de los principales argumentos del equipo era su rendimiento como visitante. Hasta este encuentro, registraba ocho victorias, dos empates y tres derrotas fuera de casa, con 27 puntos obtenidos lejos de su estadio, la mejor marca visitante de la MLS.

Messi, por su parte, acumulaba 20 goles y 13 asistencias en la temporada, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Columbus Crew, en tanto, ocupaba el 13° lugar de la Conferencia Este con 26 puntos. El conjunto dirigido por Laurent Courtois llegaba después de cortar una racha de dos derrotas consecutivas en la MLS.

En su última presentación antes de enfrentar a Inter Miami, el Crew había vencido 2-0 como visitante a CF Montréal, con goles de Mohammed Farsi y Brais Méndez. Previamente, había perdido 1-0 ante New York Red Bulls y 2-1 frente a D.C. United, aunque también había conseguido un triunfo 3-0 ante Colorado Rapids.

El problema defensivo que preocupa a Inter Miami

Más allá de su poderío ofensivo, Inter Miami atraviesa dificultades en defensa. El equipo había recibido 48 goles en la temporada, con un promedio de 1,8 tantos en contra por partido, el 23° registro de la MLS.

En el otro extremo, sus números ofensivos son muy diferentes. El conjunto acumulaba 54,9 goles esperados y promediaba 2,4 goles por encuentro, la mejor marca del torneo.

El entrenador Cristian "Kily" González había señalado que uno de los principales objetivos durante la semana sería corregir los errores defensivos.

"En la parte defensiva hemos cometido errores muy básicos. Ahora tenemos una semana larga, después de jugar cinco partidos continuos, y tengo que trabajar especialmente ese tema muchísimo porque no quiero que me hagan goles, como nos hicieron en este partido", explicó.

Las bajas de Inter Miami por la Fecha FIFA

La MLS mantuvo su calendario durante la Fecha FIFA y el equipo de Miami contó con varias ausencias. Siete futbolistas fueron convocados por sus selecciones: Germán Berterame, Dayne St. Clair, Matías Galarza Fonda, Fricio Caicedo, Lovens Delinois, Dániel Pintér y Alexander Shaw.

A esas bajas se sumaron los jugadores que estaban fuera por problemas físicos: Tadeo Allende, Telasco Segovia y Mateo Silvetti.

Columbus perdió a sus principales goleadores

Columbus Crew también atravesaba una situación particular debido a las bajas de sus cuatro máximos goleadores de la temporada: Wessam Abou Ali, lesionado con una rotura del ligamento cruzado; Diego Rossi, Daniel Gazdag y Max Arfsten.

Rossi fue transferido a Monterrey en julio, Gazdag pasó a New England en septiembre y Arfsten se marchó al Middlesbrough.

Messi, ante su última etapa con la Selección

Después de este partido con Inter Miami, Messi se incorporará a la Selección argentina para afrontar su despedida del conjunto nacional.

El capitán argentino llegará al encuentro ante Benín con 207 partidos y 125 goles con la camiseta albiceleste.

Messi fue capitán del equipo que conquistó la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El amistoso ante Benín en el Monumental marcará su despedida del público argentino con la Selección.

El historial entre Inter Miami y Columbus Crew

El historial oficial favorece a Inter Miami, que consiguió siete victorias en 12 partidos, contra tres triunfos de Columbus Crew y dos empates.

El último enfrentamiento había terminado 2-2 el 1 de agosto en Fort Lauderdale. Para encontrar la última victoria del Crew como local había que remontarse al 31 de agosto de 2022, cuando se impuso 1-0.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.