VIDEO. Catamarca desató el festejo tras la remontada histórica de Argentina

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Catamarca, donde cientos de personas salieron a las calles para celebrar una victoria que quedará grabada por la forma en que fue conseguida.

El equipo argentino protagonizó un partido para el infarto frente a Egipto, luego de remontar un resultado adverso cuando parecía que la eliminación era inevitable. A falta de apenas diez minutos para el cierre del tiempo reglamentario, la Albiceleste caía 2-0, pero reaccionó con garra y corazón para dar vuelta el marcador y terminar imponiéndose 3-2, asegurando así su lugar entre los ocho mejores del certamen.

La remontada fue construida en los minutos finales de un encuentro cargado de tensión. El conjunto africano había logrado ponerse en ventaja con los goles de Ibrahim y Ziko, dejando a Argentina en una situación límite. Sin embargo, el seleccionado encontró respuestas en el momento más difícil y escribió una página memorable.

El descuento llegó gracias a Cristian Romero, quien marcó a los 34 minutos del segundo tiempo y renovó la esperanza argentina. Apenas cuatro minutos después, a los 38, Lionel Messi convirtió el empate que cambió definitivamente el desarrollo emocional del partido. Cuando todo parecía encaminado hacia un desenlace incierto, apareció Enzo Fernández, quien a los 47 minutos del complemento marcó el gol del triunfo para sellar una remontada histórica.

Con ese resultado, Argentina consiguió el pasaje a los cuartos de final del Mundial, instancia en la que deberá enfrentarse el próximo sábado al ganador del cruce entre Colombia y Suiza.

Catamarca salió a las calles para celebrar

La clasificación de la Selección fue recibida con una explosión de alegría en distintos puntos de Catamarca. Apenas finalizó el partido, comenzaron a multiplicarse las muestras de festejo en la capital provincial, donde vecinos y familias decidieron salir de sus casas para compartir la emoción por una nueva victoria del equipo nacional.

Desde distintos sectores del Valle Central, las columnas de vehículos empezaron a dirigirse hacia el centro capitalino, convirtiendo el principal paseo de la ciudad en el epicentro de la celebración.

Las calles comenzaron a poblarse de automóviles haciendo sonar sus bocinas, mientras las banderas argentinas flameaban desde las ventanillas y los balcones improvisados de los vehículos. La tradicional camiseta celeste y blanca volvió a convertirse en el símbolo de una celebración que reunió a personas de todas las edades.

El ambiente fue creciendo con el paso de los minutos, a medida que más vecinos se sumaban a una convocatoria espontánea impulsada por la emoción que dejó el desenlace del encuentro.

Los festejos recorren distintos puntos del Valle Central

La alegría no quedó concentrada en un solo lugar. Desde distintos puntos del Valle Central, los catamarqueños comenzaron a movilizarse hacia el centro de la ciudad para compartir el festejo colectivo.

Las caravanas de vehículos avanzaron con banderas argentinas, bocinazos constantes y camisetas de la Selección, conformando una postal repetida tras cada conquista importante del conjunto nacional.

La celebración se desarrolló de manera progresiva, con nuevas columnas de automóviles que se incorporaban al recorrido mientras el entusiasmo seguía creciendo luego de una victoria conseguida sobre la hora.

Los chicos y docentes también se sumaron a la celebración

Entre las imágenes que dejó la jornada sobresalió la participación de la comunidad educativa de la Escuela Sarmiento - Moreno, cuyos alumnos y docentes decidieron salir a la calle para compartir el festejo.

Con banderas argentinas y el entusiasmo propio de un triunfo tan sufrido como emocionante, los integrantes de la institución celebraron junto a quienes transitaban por el lugar, sumándose a la alegría colectiva que inundó la ciudad.

La escena reflejó cómo el triunfo de la Selección fue vivido por personas de distintas edades, transformando una clasificación deportiva en un momento de encuentro y celebración compartida.