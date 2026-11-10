La FIA despejó las dudas sobre el cierre de la Fórmula 1: Qatar y Abu Dhabi se mantienen

La incertidumbre sobre el tramo final de la temporada 2026 de Fórmula 1 comenzó a crecer después de que la guerra en Medio Oriente obligara a modificar el calendario previsto para la categoría. La decisión de trasladar el Gran Premio de Bahréin a Malasia y cancelar la competencia de Arabia Saudita abrió interrogantes sobre la posibilidad de mantener las dos últimas fechas programadas en la región.

En medio de ese escenario, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, salió a responder las versiones sobre una eventual suspensión de las competencias y aseguró que la organización está preparada para que Qatar y Abu Dhabi reciban los dos Grandes Premios que marcarán el cierre del campeonato.

El dirigente utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje de tranquilidad respecto de la continuidad del calendario. A través de una publicación en Instagram, confirmó que ambas carreras forman parte de los planes de la organización y expresó el compromiso de llevar adelante los acontecimientos deportivos previstos para el final del año.

"Estamos listos para llevar a cabo las carreras de Qatar y Abu Dhabi. Estamos totalmente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio sobresalientes y un cierre espectacular del campeonato de F1", escribió Ben Sulayem.

El presidente de la FIA, nacido en Emiratos Árabes Unidos, país que incluye a Abu Dhabi, buscó así despejar las dudas que habían surgido después de las modificaciones introducidas en el calendario como consecuencia del conflicto regional.

Garantizar las condiciones para equipos y aficionados

Más allá de ratificar la realización de las dos competencias, Ben Sulayem también se refirió al trabajo que se está desarrollando para que los Grandes Premios puedan llevarse adelante con la preparación necesaria.

Aunque no brindó detalles específicos sobre los preparativos ni sobre los dispositivos de seguridad previstos para ambos acontecimientos, aseguró que existe una coordinación con los distintos socios involucrados en la organización.

"Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para garantizar que todo esté listo para nuestros pilotos, equipos y aficionados", señaló el dirigente.

La declaración puso el foco en los distintos protagonistas que participan de cada fecha de la categoría. La preparación de los Grandes Premios no involucra solamente a los pilotos que compiten en pista, sino también a los equipos y a los aficionados que acompañan las carreras.

Sin embargo, el titular de la FIA no precisó cuáles serán las medidas concretas que se implementarán frente a las dificultades derivadas de la guerra en Medio Oriente. Su mensaje estuvo centrado en reafirmar que la organización se encuentra comprometida con la realización de las dos competencias.

Al finalizar su publicación, Ben Sulayem dejó una frase que sintetizó la postura que buscó transmitir frente a las dudas sobre el calendario: "Nos vemos en la pista".

La cancelación de Arabia Saudita y el traslado de Bahréin

Las modificaciones anteriores fueron determinantes para que surgieran interrogantes sobre el desenlace de la temporada. La guerra en Medio Oriente obligó a cancelar el Gran Premio de Arabia Saudita y a trasladar el de Bahréin a Malasia, dos decisiones que alteraron la planificación original de la Fórmula 1.

A partir de esos cambios, comenzó a instalarse la posibilidad de que las dificultades regionales también afectaran las competencias previstas en Qatar y Abu Dhabi.

No obstante, tanto la FIA como la propia Fórmula 1 se mostraron decididas a garantizar que el campeonato pueda completarse en Medio Oriente, manteniendo las dos fechas previstas para el final de la temporada.

La confirmación de Ben Sulayem constituye, en ese sentido, una respuesta directa a las versiones que ponían en duda la continuidad de esas carreras. El dirigente insistió en que la organización está preparada y que trabaja junto con sus socios para cumplir con los compromisos deportivos.

Las reacciones de los fanáticos

El mensaje publicado por el presidente de la FIA generó distintas reacciones entre los seguidores de la categoría. Los comentarios reflejaron posiciones diferentes frente a la confirmación de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.

Por un lado, algunos fanáticos celebraron la decisión de mantener ambas competencias en el calendario y expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de disfrutar de dos nuevas carreras antes de la finalización del campeonato. También manifestaron expectativas por los momentos atractivos que podrían producirse en la pista durante esos fines de semana.

Por otro lado, hubo seguidores que plantearon su preocupación por las condiciones de seguridad en las que deberán desarrollarse los acontecimientos. Sus inquietudes estuvieron relacionadas tanto con la protección de los pilotos como con la situación de los integrantes de los equipos que deberán trasladarse y participar de las competencias.

De esta manera, la confirmación oficial no eliminó todas las dudas que rodean el cierre de la temporada, aunque sí dejó establecida la posición de la conducción de la FIA respecto de la continuidad de las dos fechas.

El papel de la FIA y la decisión de la Fórmula 1 sobre las sedes

En la organización del calendario existe una diferencia entre las funciones de la FIA y las responsabilidades de la Fórmula 1. La Federación Internacional del Automóvil es el organismo rector que aprueba el calendario, pero no decide directamente qué país alberga cada competencia.

Esa determinación corresponde a la propia Fórmula 1. En ese marco, su presidente y director ejecutivo, Stefano Domenicali, reiteró en distintas oportunidades que Qatar y Abu Dhabi son las opciones preferidas para cerrar la temporada 2026.

La postura expresada por Domenicali coincide con la confirmación realizada por Ben Sulayem, quien aseguró que la organización está preparada para desarrollar ambas competencias.

Sin embargo, dentro de las alternativas contempladas ante la posibilidad de nuevos inconvenientes, también apareció el circuito de Imola, en Italia, que fue considerado como una sede de respaldo en caso de que surjan dificultades que impidan mantener la planificación prevista.

La mención de Imola refleja que existió una alternativa para responder ante eventuales cambios, aunque la posición expresada por las autoridades de la categoría continúa apuntando a completar el campeonato en Qatar y Abu Dhabi.

Las carreras que todavía debe disputar la Fórmula 1 en 2026

Con la confirmación del presidente de la FIA, las últimas fechas previstas para el campeonato quedaron organizadas de la siguiente manera:

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre.

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre.

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre.

Las dos últimas competencias son las que habían quedado bajo la atención pública después de las modificaciones provocadas por la guerra en Medio Oriente. La continuidad de Qatar y Abu Dhabi resulta central para completar el calendario previsto para el cierre del campeonato.

Por ahora, la conducción de la FIA sostiene que ambas carreras se realizarán y que existe un trabajo conjunto con los socios de la organización para garantizar que todo esté preparado para pilotos, equipos y aficionados.

Así, mientras la Fórmula 1 se acerca a las últimas fechas de 2026, Mohammed Ben Sulayem buscó poner fin a las versiones sobre una posible cancelación de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi. Pese a las dificultades que atraviesa la región y a los cambios que ya sufrió el calendario, la intención oficial continúa siendo cerrar la temporada con las dos competencias previstas en Medio Oriente.