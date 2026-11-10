La Selección argentina comenzó a reunirse en Ezeiza: ¿qué jugadores llegaron?

La Selección argentina comenzó a recibir a los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar los amistosos ante Uruguay y Costa Rica durante esta fecha FIFA de noviembre. Este lunes llegaron los primeros integrantes del plantel, en una convocatoria que tendrá una particularidad: será la primera ocasión en la que el seleccionado afrontará sus compromisos sin Lionel Messi.

Los primeros en aterrizar en el país fueron Agustín Giay y José Manuel López, conocido como el Flaco López, quienes llegaron luego de cumplir con sus compromisos deportivos en Palmeiras. Ambos futbolistas integran el equipo brasileño que disputó este fin de semana la Copa de Brasil ante Vasco da Gama y, después de esa participación, se incorporaron a la concentración de la Albiceleste.

La llegada de los jugadores del Verdao marcó el inicio de la reunión del grupo en el país, mientras el cuerpo técnico prepara las primeras jornadas de trabajo en el Predio de Ezeiza. La agenda contempla entrenamientos distribuidos entre el martes 10 y el jueves 12, antes del primer compromiso internacional frente a Uruguay.

La convocatoria representa también una oportunidad para que Scaloni continúe evaluando alternativas y variantes dentro del plantel, en una etapa en la que el seleccionado deberá afrontar sus partidos sin la presencia de Messi.

Giay habló sobre la camiseta número 10

Durante su llegada, Agustín Giay fue consultado sobre una de las cuestiones que despierta interés en esta nueva etapa del seleccionado: quién debería utilizar la camiseta número 10 después del retiro de Lionel Messi.

El lateral derecho evitó presentar una definición propia como si se tratara de una decisión sencilla y trasladó la responsabilidad al entrenador. "No sé, eso pregúntenselo al técnico porque creo que es una decisión muy difícil y que siempre la llevaron jugadores muy, muy importantes", expresó inicialmente.

Sin embargo, cuando le preguntaron por sus preferencias, se animó a mencionar a Nico Paz como uno de los posibles candidatos para ocupar ese lugar. "Nico es uno de los candidatos; sería muy lindo también, pero quien la lleve, obviamente que va a estar muy contento", afirmó.

La respuesta de Giay puso en escena uno de los interrogantes que acompañan el comienzo de este nuevo ciclo sin Messi. La camiseta número 10 estuvo históricamente asociada a futbolistas de enorme importancia para la Selección, por lo que su futuro portador constituye una decisión relevante para el equipo.

En paralelo, el defensor atraviesa un momento de consideración dentro de los planes de Scaloni. El lateral derecho se ganó un lugar entre las opciones del entrenador y se presenta como un firme candidato a ser titular durante esta nueva etapa de la Albiceleste.

El Flaco López y la posibilidad de sumar minutos

Por su parte, José Manuel López también se refirió a los amistosos y a sus posibilidades de participar en los próximos compromisos. La ausencia de Lautaro Martínez abre una oportunidad para que el delantero pueda sumar minutos y mostrar sus condiciones dentro del seleccionado.

Consultado sobre esa posibilidad, el atacante de Palmeiras señaló: "Lauti no puede estar, hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole".

El futbolista dejó en claro que la baja de Martínez representa una circunstancia que los delanteros convocados deberán aprovechar, con el objetivo de responder a las oportunidades que puedan presentarse durante esta fecha FIFA. Además de hablar sobre la Selección, López se refirió a otro compromiso importante que tiene por delante con Palmeiras: la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes.

El delantero destacó el atractivo especial que tendrá ese encuentro por la presencia de un equipo argentino y de hinchas argentinos en la definición. "Es un equipo argentino, y va a haber hinchada argentina, así que eso pone más lindas las cosas. Estoy muy contento de haber llegado de vuelta a otra final. Venimos trabajando bien y esperemos este año ganarla", manifestó.

De esta manera, el Flaco López llegó al país con dos objetivos deportivos en el horizonte: aprovechar su convocatoria al seleccionado argentino y prepararse para disputar con Palmeiras una nueva final continental.

Arribaron más futbolistas desde Europa

La concentración comenzó a tomar forma con la llegada de otros integrantes de la lista de convocados. Además de Giay y López, durante este lunes arribaron desde Europa varios futbolistas que viajaron juntos en un mismo avión.

Entre los jugadores que llegaron se encontraban:

Alexis Mac Allister.

Leonardo Balerdi.

Equi Fernández.

Exequiel Palacios.

Emiliano "Dibu" Martínez.

Santiago Castro.

Matías Soulé.

Valentín Barco.

Facundo Medina.

Más tarde se sumaron Nico Paz, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Franco Mastantuono, completando otro grupo de arribos para incorporarse a la preparación del equipo nacional.

La llegada progresiva de los convocados permitirá que Scaloni reúna a los futbolistas seleccionados para trabajar en Ezeiza y avanzar con la preparación de los dos compromisos previstos para noviembre.

El cronograma de entrenamientos en Ezeiza

La planificación del cuerpo técnico establece una primera práctica para el martes 10, desde las 10 de la mañana, en el Predio de Ezeiza. El entrenamiento se desarrollará a puertas cerradas y será el comienzo formal de los trabajos con los futbolistas que ya se encuentran en el país.

La actividad continuará el miércoles 11, a partir de las 17. Esa jornada tendrá una particularidad para los medios de comunicación: los primeros 15 minutos estarán abiertos para la prensa, mientras que el resto del trabajo se realizará bajo las condiciones previstas por el cuerpo técnico.

El jueves 12, también desde las 17, el seleccionado llevará adelante su última práctica antes del encuentro ante Uruguay. Al igual que la primera jornada, el entrenamiento será a puertas cerradas. Ese mismo jueves, Scaloni brindará una conferencia de prensa, en la previa del primer amistoso de la doble fecha FIFA.

La agenda de preparación quedará así organizada:

Martes 10: entrenamiento desde las 10, a puertas cerradas.

Miércoles 11: práctica a partir de las 17, con los primeros 15 minutos abiertos para la prensa.

Jueves 12: último entrenamiento antes de Uruguay, desde las 17 y a puertas cerradas. También habrá conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

Uruguay, el primer desafío en la Bombonera

El viernes llegará el momento de salir a la cancha. La Selección argentina recibirá a Uruguay desde las 20 en la Bombonera, en el primero de los dos amistosos programados para noviembre.

El encuentro será el primer examen futbolístico de esta convocatoria y permitirá que Scaloni observe el funcionamiento de los jugadores elegidos, además de probar alternativas en un equipo que comienza una nueva etapa sin Messi.

La preparación en Ezeiza tendrá como objetivo inmediato ese clásico ante el seleccionado uruguayo, aunque el cuerpo técnico también deberá tener presente el segundo compromiso, previsto pocos días después en Córdoba.

Costa Rica, el segundo amistoso en Córdoba

La doble fecha FIFA se completará el martes 17, cuando la Albiceleste se enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el segundo partido de esta nueva etapa del seleccionado sin la presencia de Lionel Messi.

Los dos encuentros le permitirán a Scaloni continuar probando variantes y evaluar a los futbolistas convocados en una lista integrada por 28 jugadores.

Entre las principales novedades de la nómina aparecen la primera convocatoria de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo, tres nombres que se destacan dentro de los movimientos realizados para esta fecha FIFA.

Con los primeros arribos registrados este lunes y el inicio de los entrenamientos previsto para el martes, la Selección argentina pone en marcha su preparación para una doble jornada que tendrá como escenarios la Bombonera y el estadio Mario Alberto Kempes.

La llegada de Giay, el Flaco López y los demás convocados marca el comienzo de una concentración en la que el entrenador buscará ajustar el funcionamiento colectivo, analizar alternativas y observar a sus futbolistas antes de los compromisos ante Uruguay y Costa Rica. Será, además, una nueva oportunidad para que los integrantes del plantel comiencen a ocupar espacios y asumir responsabilidades en el seleccionado que afrontará sus primeros amistosos sin Lionel Messi.