Julián Álvarez le dio el triunfo al Atlético de Madrid y le pidió perdón a la afición

Atlético Madrid alcanzó el segundo puesto de LaLiga de España, tras vencer como local a Deportivo La Coruña por 1-0, en un encuentro válido por la décima fecha, jugada parcialmente hoy, y que este domingo tendrá el cruce Barcelona-Real Madrid.

Además, Villarreal le ganó como visitante a Valencia por 2-1, mientras que Rayo Vallecano cayó en su cancha frente a Elche por 3-0 y Racing de Santander superó a Espanyol por 2-1.

En el estadio Metropolitano, el argentino Julián Alvarez volvió a marcar y le dio el triunfo al Atlético Madrid sobre La Coruña, y de esta maneras quedó segundo por detrás del líder Barcelona, que este domingo será el anfitrión de Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu.

Para Alvarez el gol refleja su recuperación luego del malestar que habia generado entre la afición su deseo de ser transferido a Barcelona en el último mercado de pases, antes del comienzo de la temporada.

Por su parte, Villarreal se acercó a los puestos de vanguardia al imponerse agónicamente a Valencia por 2-1 en Mestalla. El local ganaba con un gol de Pepelu, de tiro penal, en la parte inicial, aunque el conjunto castellonés dio vuelta el marcador en el segundo tiempo con los tantos de Freeman y Mikalaudze.

Gracias a este triunfo Villarreal se acercó a la zona de clasificación para las copas, en cambio, Valencia ya está en zona de descenso directo otra vez.

La sorpresa de la jornada la dio Elche, que goleó en Madrid al modesto Rayo Vallecano por 3-0, con un gol del argentino Federico Redondo, de tiro penal; Nino -también de penal-, y Germán Valera. El triunfo le permitió a Elche salir del descenso, y al mismo tiempo selló la suerte de su rival, que quedó en la zona roja.

Por su parte, Racing de Satander superó como local a Espanyol por 2-1, con los goles de Belosian y Sabiri, que le sirvió para alejarse del fondo de la tabla.

La jornada continuará este domingo con los encuentros Athletic de Bilbao-Getafe; Celta de Vigo-Betis; Real Sociedad-Leante y Barcelona-Real Madrid, mientras que el lunes jugarán Sevilla-Osasuna.

Las disculpas de Julián Álvarez a los hinchas del Atlético de Madrid

Después de marcar el tanto decisivo ante Deportivo La Coruña, la Araña aprovechó una entrevista con Movistar para dirigirse directamente a los hinchas y reconocer que su comportamiento durante el mercado de pases no había sido el adecuado.

"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, la verdad es que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento. Y sobre todo porque entiendo a la gente por el enojo, yo también como hincha me hubiese enojado", expresó el delantero argentino.

Además, destacó el respaldo que recibió de los simpatizantes durante su etapa en el club y valoró el apoyo que comenzaron a demostrarle nuevamente en los últimos encuentros.

"Quiero pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fue una equivocación por mi parte. Yo como hincha también me hubiera enojado". 🎙️ Julián Álvarez rompe su silencio con @Rsierraplus en #DeportePlus. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/IfOwx486Yj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 24, 2026

"Además por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años. Estas últimas semanas también han sido muy generosos, eso lo valoro mucho", agregó.

Finalmente, el exjugador de River aseguró que su prioridad será recuperar su mejor nivel y contribuir a los objetivos deportivos del equipo dirigido por Diego Simeone.

"Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando en mi rendimiento junto a todo el equipo, al que también le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Tenemos que trabajar que tenemos muchas cosas por delante con el equipo", completó.