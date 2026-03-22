Domingo de partidazos: Boca Juniors vs. Instituto y River vs. Estudiantes de Río Cuarto

El Torneo Apertura 2026 tendrá este domingo una jornada marcada por encuentros de peso en ambas zonas, con protagonistas que llegan en situaciones distintas pero con un objetivo común: sumar puntos para consolidar sus aspiraciones.

Por un lado, Boca Juniors será local frente a Instituto de Córdoba en el estadio Estadio Alberto J. Armando, desde las 20:00. En paralelo, River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Estadio Antonio Candini, a las 17:45, en el marco de la fecha 12 de la Zona B.

Ambos encuentros condensan realidades distintas, pero atraviesan un mismo eje: la necesidad de afirmarse en la competencia.

Boca busca regularidad en casa

El equipo dirigido por Úbeda llega a este compromiso ubicado en la séptima posición de la Zona A, con 14 puntos, en un recorrido que ha estado marcado por la irregularidad, aunque con signos de solidez en aspectos puntuales.

Entre los datos que describen su presente se destacan:

Puntos : 14

: 14 Ubicación : 7° en la Zona A

: 7° en la Zona A Goles a favor : 11

: 11 Derrotas: 2

El conjunto xeneize ha mostrado una estructura defensiva consistente, pero con dificultades para sostener un rendimiento regular a lo largo del torneo. En ese contexto, el partido ante Instituto aparece como una oportunidad para acortar distancia con los líderes y reafirmar su condición de local.

El encuentro se disputará desde las 20:00 (hora de Argentina), en un escenario donde Boca buscará capitalizar su fortaleza en casa para dar un paso adelante en la tabla.

Instituto, entre el potencial y la irregularidad

Del otro lado, Instituto llega con un presente que también combina matices. Ubicado en la duodécima posición de la Zona A, el equipo dirigido por Diego Flores acumula 12 puntos y busca romper una racha de irregularidad que lo ha acompañado desde el inicio del certamen.

Los números reflejan esa dualidad:

Puntos : 12

: 12 Ubicación : 12° en la Zona A

: 12° en la Zona A Goles a favor : 11

: 11 Goles en contra: 13

El equipo muestra un potencial ofensivo interesante, pero con dificultades en el retroceso defensivo, lo que ha condicionado sus resultados. En este contexto, el desafío de visitar a Boca en La Bombonera se presenta como una prueba exigente, en la que intentará sumar fuera de casa ante un rival directo en la tabla.

River, en busca de consolidar su levantada

En la Zona B, el foco estará puesto en la visita de River a Córdoba. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en un momento de crecimiento, tras haber conseguido dos triunfos consecutivos en su estreno, lo que le permitió escalar posiciones.

Actualmente, el conjunto millonario se ubica:

Posición : 5°

: 5° Puntos: 17

Tras el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, River volvió a enfocarse en el torneo local, con una semana completa de trabajo que le permitió al entrenador profundizar en su idea de juego y seguir imprimiendo su sello.

El partido ante Estudiantes de Río Cuarto será una oportunidad para ratificar la levantada y consolidarse en los puestos de protagonismo dentro de su zona. El encuentro se jugará a las 17:45 hs en el estadio Antonio Candini.

Estudiantes de Río Cuarto, ante un desafío mayor

El rival de River atraviesa una realidad completamente distinta. Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido, se encuentra en una situación delicada dentro de la tabla.

Los datos de su presente son contundentes:

Posición : último

: último Puntos: 4

El equipo aún no ha logrado asentarse en la Primera División y enfrenta cada partido como una instancia clave para revertir su situación. A pesar de ello, el encuentro ante River se presenta como un compromiso que exige máxima concentración y que, según se desprende del contexto, no debe ser subestimado.

El partido se jugará en el estadio Antonio Candini, que fue remodelado únicamente para este encuentro, lo que añade un componente especial al escenario.

Una jornada clave en el Apertura

El domingo presenta un panorama en el que cada punto adquiere valor estratégico. Tanto Boca como River afrontan compromisos que pueden influir en su posicionamiento dentro de sus respectivas zonas, mientras que Instituto y Estudiantes de Río Cuarto buscan revertir realidades adversas.

Con escenarios distintos y objetivos cruzados, la fecha se perfila como un capítulo relevante en el desarrollo del Torneo Apertura 2026, donde la regularidad, la eficacia y la capacidad de adaptación serán factores determinantes en el resultado final de ambos encuentros.