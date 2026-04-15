Dos niños de Catamarca conocieron el Monumental y se sacaron fotos con los jugadores de River

Bauti y Tomi, dos chicos oriundos de Catamarca, protagonizaron una historia cargada de emoción y significado al cumplir uno de sus sueños más anhelados: conocer a los jugadores y al cuerpo técnico de River Plate. La experiencia tuvo lugar en el estadio Monumental, donde fueron recibidos por los protagonistas del "Millonario" en un encuentro que dejó huellas imborrables.

Desde su llegada al estadio, el clima fue de expectativa y alegría. Allí, en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino, los chicos pudieron acercarse a sus ídolos, compartir momentos y vivir una jornada que trascendió lo deportivo. La visita no fue simplemente un recorrido, sino una vivencia profundamente significativa.

Encuentro con sus ídolos

El momento más esperado se concretó cuando Bauti y Tomi conocieron a los jugadores del plantel profesional. La interacción fue cercana, cálida y cargada de gestos que reflejaron la importancia del encuentro.

Cada uno de estos gestos contribuyó a construir una experiencia que, más allá de lo anecdótico, se convirtió en un recuerdo profundamente significativo.

Un momento que trascendió lo deportivo

El encuentro fue registrado en video y posteriormente publicado en las redes sociales de la institución, donde se compartió un mensaje que sintetiza el impacto de la visita.

"Una visita que se transforma en un recuerdo para toda la vida", expresaron, destacando el carácter único de la experiencia vivida por los chicos. En ese mismo mensaje, se brindó un contexto fundamental: Bauti y Tomi se encuentran en tratamiento oncológico, lo que otorga una dimensión aún más profunda al encuentro.

Desde el club remarcaron que ambos "vivieron un momento único en el Club: conocieron a sus ídolos, compartieron risas, camisetas firmadas y abrazos que quedan en el corazón". La frase resume no solo lo ocurrido, sino también el impacto emocional que generó.

La importancia de un gesto

El valor de este tipo de encuentros radica en su capacidad para generar un impacto que va más allá del instante. En este caso, la institución destacó que se trató de "una alegría monumental para seguir perseverando en su tratamiento".

La experiencia se convirtió así en un impulso anímico para los chicos, quienes atraviesan un proceso complejo. El contacto con sus ídolos, la cercanía y el afecto recibido funcionan como un refuerzo emocional clave en su día a día.