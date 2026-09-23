Dura advertencia de Briatore a los argentinos: "Si siguen las amenazas, Franco dejará de hablar con todos"

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una dura advertencia a los aficionados argentinos tras las amenazas y mensajes de odio que recibió Pierre Gasly en redes sociales.

Las agresiones se produjeron luego del incidente de pista en el Gran Premio de España, cuando Franco Colapinto reclamó por radio que el francés le cediera la posición antes de que éste fuera llamado a boxes en la penúltima vuelta.

Al llegar a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly denunció ante los medios que el acoso virtual escaló a niveles inapropiados e incluso incluyó a su pareja y a su familia.

Ante este escenario, Briatore exigió un cambio de conducta radical y amenazó a los argentinos con sanciones concretas para la prensa y los fanáticos si no modifican su actitud.

"Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina", sentenció el directivo.

"Tienen la suerte de contar con un piloto prometedor que está en pleno desarrollo. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto", agregó el piamontés, quien enfatizó que las disputas deben darse frente a los rivales y no en la interna del equipo.

A pesar de la tensión por la estrategia cruzada de neumáticos —donde la escudería aguardaba un auto de seguridad que nunca salió—, Briatore destacó el desempeño del argentino: "Franco hizo una carrera extraordinaria, tanto en la clasificación como en la carrera".

Sin embargo, el italiano aclaró que las fricciones entre compañeros no son aceptables y que, de no cesar el hostigamiento digital, Alpine restringirá por completo el acceso mediático del joven piloto para resguardar el ambiente institucional de la escudería.