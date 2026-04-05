Eduardo Coudet festejó la goleada de River a Belgrano y habló de la exigencia que les impone a sus jugadores

River goleó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura. Tras el triunfo en el Monumental, Eduardo Coudet analizó el rendimiento de su equipo.

"Creo que hicimos un muy buen partido. Todo es tiempo y trabajo, y nos tenemos que adaptar a lo que se presente. Hoy necesitábamos hacer un buen juego, y seguir mejorando cosas en el tiempo", comenzó el DT en conferencia de prensa.

"Lo más importante es que el equipo genere muchas situaciones. Después, es muy importante la competencia interna, que es lo que eleva los niveles individuales. Me pone contento, más allá de quién haga los goles, que sigamos creciendo. Hoy vi una mejora muy grande desde lo futbolístico", siguió.

"No le regalo nada a nadie y cada uno se gana lo que consigue. Se lo merecen. Hay que seguir trabajando y el día a día nos va a dar resultados. Intentamos entrenar como jugamos", expresó sobre la exigencia que les impone a sus jugadores.

También se refirió a cómo siente todos los partidos dirigiendo al Millonario: "Lo vivo con mucha intensidad, es mi manera de ser. Nunca quiero dejar en evidencia a ningún jugador; solo lo vivo de esa manera".