El Aston Villa de Dibu le ganó al Liverpool de Mac Allister y se clasificó para la Champions League

Aston Villa aseguró su clasificación a la próxima edición de la Champions League tras derrotar por 4-2 al Liverpool en Villa Park, en el partido que abrió la fecha 37 de la Premier League.

El equipo dirigido por Unai Emery se quedó con un triunfo decisivo en la recta final de la temporada y cumplió con uno de sus grandes objetivos.

El encuentro tuvo un primer tiempo parejo y con pocas situaciones claras. Dominik Szoboszlai probó con un remate de larga distancia que exigió a Emiliano Martínez, mientras que Alexis Mac Allister también estuvo cerca para la visita.

Sin embargo, el conjunto local fue más efectivo y logró abrir el marcador antes del descanso con una jugada preparada de córner: Lucas Digne asistió a Morgan Rogers, quien definió con precisión para establecer el 1-0.

Liverpool reaccionó al inicio del complemento y llegó al empate a los siete minutos. Szoboszlai ejecutó un tiro libre al segundo palo y Virgil van Dijk ganó de cabeza para vencer al arquero argentino.

La igualdad duró poco. Un resbalón de Szoboszlai derivó en una recuperación de Rogers, que asistió a Ollie Watkins para el 2-1. Más tarde, tras una serie de rebotes en el área y varias atajadas de Giorgi Mamardashvili, Watkins volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y ampliar la ventaja.

Cuando el partido entraba en su tramo final, John McGinn anotó un espectacular remate desde fuera del área para el 4-1. Van Dijk volvió a descontar de cabeza para Liverpool, pero el resultado ya estaba definido.

Con esta victoria, Aston Villa selló matemáticamente su clasificación a la próxima Champions League y mantiene opciones de finalizar en el tercer puesto de la Premier League. Liverpool, en cambio, continúa sin asegurar su boleto al máximo torneo continental y cierra una temporada muy por debajo de las expectativas.