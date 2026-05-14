Atento River: Nicolás Otamendi definió su futuro en Benfica

Nicolás Otamendi, defensor central argentino de amplia trayectoria internacional, no continuará en Benfica. La noticia, confirmada por el medio portugués Récord, se produce tras el anuncio del jugador a la dirigencia del club lisboeta de que no renovará su contrato, el cual expira el próximo 30 de junio. De esta manera, Otamendi finalizará la temporada europea con el pase en su poder, dejando abierta la posibilidad de continuar su carrera en otra institución sin costo de transferencia.

Durante sus dos ciclos en Benfica, el zaguero se consolidó como uno de los referentes más importantes del club. Su paso por la institución se resume en 280 partidos disputados, 18 goles, 14 asistencias y cuatro títulos, además de haber ejercido funciones de capitán. La despedida oficial será este sábado, en la visita a Estoril Praia, correspondiente a la última fecha de la Primeira Liga, lo que marcará el cierre de un capítulo fundamental en la historia reciente del equipo portugués.

Rumores y certezas sobre su futuro en River Plate

La prensa portuguesa asegura que Otamendi ya cuenta con vía libre para fichar por River Plate, club de sus amores y del que es hincha confeso. La concreción de esta transferencia sería posterior al Mundial 2026, torneo que representaría su cuarta y última Copa del Mundo con la selección argentina.

River Plate, desde hace tiempo, mantiene conversaciones formales con su entorno y ya le presentó una propuesta contractual oficial, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Al llegar en condición de jugador libre, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo solo deberá afrontar el contrato del defensor, sin desembolsar un monto adicional por transferencia, lo que facilita enormemente la operación.

Intentos de retener a un emblema

En Benfica se realizaron esfuerzos notables para retenerlo. Tanto el presidente Rui Costa como el entrenador José Mourinho respaldaron públicamente la continuidad de Otamendi en el club. Mourinho destacó que ciertos jugadores tienen la capacidad de elegir su futuro:

"Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos. Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos".

Este respaldo evidencia la importancia del defensor dentro del plantel y cómo su decisión no solo afecta lo deportivo, sino también el liderazgo y la identidad del equipo en los últimos años.

Un cierre de ciclo y un nuevo comienzo

A sus 38 años, Otamendi encara un momento de transición crucial. La culminación de su etapa en Benfica simboliza el cierre de un capítulo exitoso en Europa, mientras que su eventual llegada a River Plate representa la materialización de un sueño personal y profesional. Más allá de lo sentimental, la operación refleja también un movimiento estratégico para River, que obtiene un jugador con experiencia internacional, liderazgo probado y condición de jugador libre, factores que fortalecen la plantilla de cara a la posttemporada y los desafíos locales e internacionales.

La combinación de experiencia, liderazgo y afinidad emocional con River Plate convierte a Otamendi en un refuerzo de alto impacto, capaz de marcar un antes y un después en la defensa del club. Su despedida en Benfica será emotiva y significativa, mientras que su llegada a Argentina promete generar entusiasmo entre los hinchas y un foco de atención mediático inevitable.