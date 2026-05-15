La Selección argentina empieza a liberar jugadores y acelera el camino al Mundial

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo ya entró en su tramo decisivo y la Selección argentina comienza a delinear de manera concreta la preparación final para el certamen internacional que arrancará el próximo 11 de junio.

Con la prelista de 55 futbolistas ya oficializada, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni empezará a recibir desde este fin de semana a los primeros jugadores liberados, luego de la finalización de las competencias en distintas ligas europeas. La finalización de los calendarios en Francia, Alemania y Portugal permitirá que varios de los futbolistas convocados concluyan sus compromisos con sus clubes y comiencen a enfocarse exclusivamente en la preparación mundialista.

El proceso marca el inicio de la etapa logística y deportiva más intensa para el seleccionado nacional, que debutará el martes 16 de junio frente a Argelia.

Los primeros jugadores que quedarán liberados

En la Ligue 1 de Francia, varios futbolistas argentinos afrontarán este fin de semana sus últimos compromisos de la temporada antes de sumarse a la estructura de la Selección. El contingente del Olympique de Marsella compuesto por Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina cerrará su participación frente al Rennes.

Por otro lado, Nicolás Tagliafico disputará con Lyon el encuentro ante Lens, mientras que Valentín Barco finalizará su temporada con Racing de Estrasburgo frente a Mónaco. En Alemania, la Bundesliga tendrá un duelo con fuerte presencia argentina. El Bayer Leverkusen, equipo en el que juegan Exequiel Palacios y Ezequiel "Equi" Fernández, recibirá al Hamburgo de Nicolás Capaldo en el cierre del campeonato.

En tanto, el fútbol portugués también tendrá participación de futbolistas argentinos incluidos en la prelista. Alan Varela celebrará el título con Porto, mientras que Nicolás Otamendi y el juvenil Gianluca Prestianni buscarán asegurar el subcampeonato con Benfica.

Los nombres que aparecen más cerca de la lista definitiva

Dentro de este primer grupo de once futbolistas, varios nombres aparecen prácticamente asegurados para integrar la nómina definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial.

Entre los futbolistas con mayores posibilidades de quedar en la lista final aparecen:

Gerónimo Rulli

Leonardo Balerdi

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Valentín Barco

Exequiel Palacios

Según las estimaciones que maneja el entorno de la Selección, esos jugadores tienen un lugar prácticamente garantizado dentro del plantel que viajará a la Copa del Mundo. En cambio, otros integrantes de la prelista asoman más como alternativas o piezas de recambio a futuro, por lo que no formarían parte del corte definitivo.

En ese grupo aparecen:

Facundo Medina

Ezequiel "Equi" Fernández

Nicolás Capaldo

Alan Varela

Gianluca Prestianni

Todos ellos continúan siendo observados por el cuerpo técnico, aunque hoy no figurarían entre los 26 elegidos para disputar el certamen.

La situación de los jugadores del fútbol argentino

Mientras las ligas europeas comienzan a finalizar, los futbolistas convocados del ámbito local todavía tendrán compromisos internacionales con sus clubes hasta los días previos al viaje de la Selección. En River, varios jugadores incluidos en la prelista continuarán en competencia hasta el miércoles 27 de mayo, cuando el equipo dispute su encuentro de Copa Sudamericana frente a Blooming.

Los futbolistas involucrados son:

Gonzalo Montiel

Marcos Acuña

Santiago Beltrán

Lucas Martínez Quarta

Germán Pezzella

Aníbal Moreno

Sin embargo, todo indica que únicamente Marcos Acuña y Gonzalo Montiel formarían parte de la lista definitiva.

En Boca, el único jugador considerado como una presencia segura para el Mundial es Leandro Paredes. También integran la preselelección: Di Lollo, Aranda y Delgado. Los futbolistas deberán afrontar el compromiso por Copa Libertadores frente a Universidad Católica el jueves 28 de mayo antes de quedar eventualmente liberados.

Por su parte, Racing también tiene representantes dentro de la prelista. Facundo Cambeses y Gabriel Rojas cerrarán su semestre el miércoles 27 ante Independiente Petrolero.

No obstante, según el panorama actual, ninguno de los dos integraría la convocatoria final salvo una excepción de último momento.

El cronograma rumbo al debut frente a Argelia

La Selección argentina comenzará oficialmente su camino mundialista el martes 16 de junio cuando enfrente a Argelia en el debut del torneo.

Antes de ese compromiso, el cuerpo técnico diagramó una serie de trabajos y amistosos preparatorios para llegar en ritmo competitivo al inicio de la competencia. Está previsto que los jugadores que vayan arribando al país realicen tareas livianas en el predio de la AFA en Ezeiza durante la última semana de mayo.

Posteriormente, el 1° de junio, la delegación viajará hacia Kansas, ciudad elegida como base principal durante la preparación. Allí continuará el trabajo previo a los amistosos programados por el cuerpo técnico:

6 de junio: amistoso ante Honduras en Texas.

amistoso ante Honduras en Texas. 9 de junio: amistoso ante Islandia en Alabama.

Con el cierre de las temporadas europeas y el inminente arribo de los primeros futbolistas liberados, la Selección argentina comienza a entrar definitivamente en clima mundialista, mientras Lionel Scaloni avanza en la conformación del plantel que afrontará una nueva ilusión internacional.