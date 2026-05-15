Red Star se consagró campeón del Preparación 2026 tras ganarle a Ateneo Mariano Moreno

Red Star BBC se coronó campeón del Torneo Preparación 2026 "Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú" de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, luego de imponerse con autoridad sobre Ateneo Mariano Moreno por 82 a 44 en la final correspondiente a la Primera División.

La definición se disputó en el estadio "Antonio Ricardo Bollea", escenario que recibió la jornada de finales del certamen y donde el conjunto dirigido por Rodrigo Soria terminó construyendo una victoria contundente a partir de una marcada superioridad en la segunda mitad del encuentro.

Aunque el resultado final mostró una diferencia amplia de 38 puntos, el desarrollo del partido tuvo un inicio mucho más equilibrado, con un Ateneo Mariano Moreno que logró mantenerse competitivo durante gran parte de los primeros veinte minutos.

Un comienzo parejo y con dominio moderado de Red Star

El partido arrancó con intensidad y con ambos equipos intentando imponer condiciones desde los primeros ataques. Red Star mostró desde el inicio una leve superioridad en el manejo del juego, aunque sin lograr despegarse con claridad en el marcador.

Ateneo Mariano Moreno respondió a las ofensivas del conjunto local y consiguió mantenerse cerca durante buena parte del primer cuarto, evitando que el "Estrellado" encontrara comodidad absoluta en el desarrollo del encuentro. Sin embargo, el equipo local logró cerrar mejor ese primer tramo y terminó llevándose el parcial por 18 a 11, una ventaja moderada que todavía dejaba abierta la definición.

Durante el segundo cuarto comenzaron a aparecer algunos de los factores que terminarían inclinando definitivamente la balanza en favor de Red Star. La efectividad en los lanzamientos de tres puntos se transformó en un elemento clave para el equipo dirigido por Rodrigo Soria, que encontró en esa vía la posibilidad de ampliar progresivamente la diferencia.

Con una ofensiva más precisa y aprovechando mejor sus oportunidades, Red Star logró ir consolidando su dominio y alcanzó el descanso largo con una ventaja de doce puntos. El marcador al término del primer tiempo quedó:

Primer cuarto: Red Star 18 - Ateneo Mariano Moreno 11

Segundo cuarto: Red Star 38 - Ateneo Mariano Moreno 26

A pesar de la diferencia, el encuentro todavía conservaba cierto margen de incertidumbre de cara al complemento.

El tercer cuarto que definió la final

El momento decisivo del partido llegó durante el tercer cuarto, cuando Red Star desplegó su mejor versión y prácticamente liquidó la final con un parcial demoledor. El equipo de Rodrigo Soria dominó de manera absoluta ese tramo del juego y firmó un impactante parcial de 25 a 4, dejando sin respuestas a Ateneo Mariano Moreno.

La intensidad defensiva, la efectividad ofensiva y el control total del ritmo del partido permitieron que el "Estrellado" ampliara la diferencia hasta superar los treinta puntos.

Al finalizar el tercer período, el tablero mostraba un contundente 63 a 30, reflejando con claridad el dominio ejercido por Red Star durante esos diez minutos decisivos. Ese segmento del partido terminó siendo determinante para la resolución de la final y marcó el quiebre absoluto entre ambos equipos.

Entre los aspectos más destacados del tercer cuarto se encontraron:

La amplia superioridad ofensiva de Red Star.

La efectividad en los lanzamientos externos.

El parcial de 25-4 conseguido por el conjunto local.

La imposibilidad de Ateneo Mariano Moreno de sostener el ritmo del partido.

Un cierre con mayor equilibrio y el festejo del campeón

Con el resultado prácticamente definido, el último cuarto mostró un desarrollo algo más equilibrado. Ateneo Mariano Moreno logró competir con mayor paridad durante los diez minutos finales, aunque la diferencia acumulada previamente ya resultaba demasiado amplia para modificar el desenlace.

El parcial del último segmento fue de 19 a 14 en favor de Red Star, que terminó cerrando el encuentro con un marcador definitivo de 82 a 44. El triunfo le permitió al "Estrellado" quedarse con el título de la Primera División dentro del Torneo Preparación 2026 organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca.

La consagración llegó luego de una actuación que tuvo distintos matices a lo largo de la noche, pero que encontró su punto más alto en el tercer cuarto, donde Red Star desplegó una diferencia determinante para asegurar el campeonato.