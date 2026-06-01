El presidente de River anticipó una profunda renovación y confirmó cuántos jugadores se irán del club

River se prepara para afrontar uno de los procesos de renovación más importantes de los últimos años. El presidente de la institución, Stéfano Di Carlo, confirmó que la dirigencia ya resolvió llevar adelante una profunda depuración del plantel profesional y anticipó que 15 futbolistas dejarán el club durante el próximo mercado de pases.

"Se van a ir 15 jugadores de River, ya lo decidimos", afirmó el dirigente al referirse a una determinación que marca el inicio de una nueva etapa dentro del proyecto deportivo de la institución. La contundencia de sus declaraciones refleja que la medida ya forma parte de una planificación concreta y no de una posibilidad en evaluación.

La decisión se inscribe dentro de un proceso de análisis interno que la dirigencia viene desarrollando sobre el rendimiento general del equipo y sobre la conformación del plantel profesional. Según lo expresado por Di Carlo, la intención es avanzar en una reestructuración que permita optimizar los recursos deportivos y generar las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad del conjunto.

El contexto detrás de la reestructuración

Las declaraciones del presidente llegan después de una temporada caracterizada por resultados variables y por un rendimiento futbolístico que generó diferentes cuestionamientos entre los hinchas. Aunque el equipo logró obtener resultados positivos en distintos momentos, el funcionamiento colectivo no terminó de consolidarse de manera sostenida.

En ese escenario, la conducción del club considera que el actual plantel necesita modificaciones profundas. Uno de los principales objetivos es reducir la cantidad de integrantes del grupo profesional, una medida que permitiría abrir espacios para futuras incorporaciones y, al mismo tiempo, potenciar la competencia interna por los puestos.

La evaluación realizada por la dirigencia apunta a construir un plantel más equilibrado y con mayores herramientas para afrontar los desafíos deportivos que se presenten en la segunda parte del calendario.

El reconocimiento de un momento complejo

Durante sus declaraciones, Di Carlo también hizo referencia al presente futbolístico del equipo y reconoció que todavía existen aspectos que generan inquietud entre los simpatizantes.

"Somos los primeros en entender la complejidad del momento", sostuvo el presidente, en una frase que refleja la conciencia de la dirigencia respecto de las expectativas que genera River y de las exigencias propias de una institución de máxima competencia.

El dirigente dejó en claro que el club no desconoce las críticas ni las demandas de los hinchas y que las decisiones proyectadas para el próximo mercado de pases forman parte de una estrategia orientada a corregir aspectos que consideran necesarios para mejorar el rendimiento general del equipo.

Refuerzos confirmados y movimientos en el mercado

Junto con el anuncio de las bajas previstas, Di Carlo ratificó que River ya trabaja activamente en la llegada de nuevos futbolistas. El presidente fue categórico al respecto y aseguró que la institución tiene definido reforzar el plantel.

"River se va a reforzar, eso es un hecho", afirmó al anticipar movimientos importantes durante la próxima ventana de transferencias.

La reducción del plantel aparece así directamente vinculada a la política de incorporaciones que busca desarrollar la dirigencia. El objetivo es liberar espacios para sumar futbolistas que aporten nuevas alternativas y eleven el nivel competitivo del equipo.

Entre los aspectos destacados de este proceso se encuentran:

Salida prevista de 15 jugadores del plantel profesional.

Reducción de la cantidad de integrantes del equipo.

Incorporación de nuevos refuerzos durante el mercado de pases.

Búsqueda de una mayor competencia interna.

Fortalecimiento del proyecto deportivo encabezado por el entrenador.

Sin nombres confirmados, pero con múltiples especulaciones

A pesar de la contundencia del anuncio, Di Carlo evitó brindar detalles sobre los nombres de los futbolistas que dejarán la institución. La ausencia de precisiones alimentó las especulaciones en torno a distintos jugadores que durante los últimos meses fueron perdiendo protagonismo dentro de la consideración del cuerpo técnico.

La falta de definiciones públicas sobre los posibles salientes mantiene abierto el escenario de incertidumbre respecto de cómo quedará conformado el plantel una vez finalizado el mercado de pases. Sin embargo, la decisión política ya parece estar tomada y la depuración aparece como una prioridad para la dirigencia.

El objetivo es encarar la segunda parte de la temporada con una estructura renovada, capaz de responder a las exigencias deportivas y a las expectativas que genera una institución de la magnitud de River.

El impacto de la llegada de Nicolás Otamendi

Las declaraciones del presidente adquieren todavía mayor relevancia porque se producen apenas días después de uno de los movimientos más resonantes del mercado: la contratación del defensor campeón del mundo Nicolás Otamendi.

La incorporación del experimentado zaguero representa una señal clara de la estrategia que busca implementar River. Por un lado, avanzar en una profunda renovación del plantel; por el otro, sumar futbolistas de jerarquía internacional capaces de aportar experiencia y liderazgo.

La llegada de Otamendi se convierte así en un símbolo de la nueva etapa que pretende impulsar la institución. Mientras se prepara la salida de una cantidad significativa de jugadores, River apuesta simultáneamente por reforzar posiciones clave con nombres de peso, en una combinación que busca equilibrar renovación, experiencia y competitividad.