El fenómeno Tim Payne: suma millones de seguidores y tiene impacto en Catamarca

El fenómeno que rodea a Tim Payne continúa creciendo a una velocidad sorprendente y ya se transformó en una de las historias más llamativas e icónicas de la Copa del Mundo. El lateral de Nueva Zelanda rompió la barrera de los cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram, una cifra que parecía imposible apenas unos días atrás y que fue impulsada principalmente por el entusiasmo del público argentino, aunque luego se expandió a distintas partes del mundo.

Lo que comenzó como una curiosidad en redes sociales terminó convirtiéndose en un fenómeno global. El nombre del futbolista pasó de ser prácticamente desconocido para gran parte de los aficionados a ocupar espacios destacados en plataformas digitales, medios de comunicación y conversaciones vinculadas al torneo.

La magnitud alcanzada por el caso fue creciendo día tras día hasta generar situaciones inéditas para un jugador que mantenía un perfil extremadamente bajo en el universo digital.

Tim Payne

Una explosión viral que atravesó fronteras

La repercusión alcanzó niveles insólitos. Uno de los episodios más llamativos fue la participación del reconocido músico Ca7riel, quien decidió componer una canción dedicada especialmente al futbolista neozelandés.

La viralización continuó cuando la esposa de Payne comenzó a circular en redes sociales en un video donde aparece conduciendo su automóvil mientras canta el tema con evidente entusiasmo, alimentando todavía más la repercusión que ya había adquirido la historia.

La dimensión del fenómeno también llamó la atención de organismos y referentes internacionales. La propia FIFA decidió sumarse a la tendencia y publicó un posteo especial en su perfil oficial de Instagram, compartiendo únicamente el nombre y la imagen del futbolista como reconocimiento a su extraordinario crecimiento en redes sociales.

La repercusión no terminó allí. La histórica selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, también dedicó una publicación de apoyo al jugador en sus plataformas digitales. Con ello, la historia dejó de ser una simple curiosidad viral para transformarse en un acontecimiento seguido por instituciones deportivas de alcance mundial.

De perfil bajo a figura codiciada por las marcas

El crecimiento exponencial de sus métricas digitales produjo consecuencias inmediatas en el plano comercial. La explosión de seguidores colocó a Payne en el radar de las principales agencias publicitarias y de empresas multinacionales interesadas en aprovechar el enorme alcance que comenzó a generar en internet.

De acuerdo con lo informado, el futbolista pasó de tener una presencia comercial prácticamente inexistente a recibir decenas de propuestas de patrocinio por día.

La locura también llegó a Catamarca

La repercusión mundial del fenómeno encontró además un capítulo particular en Catamarca. En las últimas horas, la figurita oficial de Tim Payne dejó de ser considerada una pieza común para transformarse en uno de los objetos más buscados por los coleccionistas argentinos. El interés despertado por el jugador generó una verdadera fiebre entre quienes buscan completar álbumes o conseguir recuerdos vinculados a la Copa del Mundo.

En este contexto, una conocida y premiada marca de alfajores de Catamarca decidió sumarse al fenómeno con una propuesta que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La empresa publicó un mensaje que sintetiza el impacto alcanzado por el defensor neozelandés: "Hace una semana no sabíamos quién era Tim Payne. Hoy estamos dispuestos a cambiarlo por alfajores". La iniciativa fue literal. La marca propuso intercambiar una figurita del jugador por un alfajor, aprovechando la enorme demanda que existe actualmente por la imagen del nuevo ídolo virtual surgido de manera inesperada en el torneo.

El origen de una revolución digital

Toda esta historia comenzó gracias a un desafío impulsado por el creador de contenido argentino Valen Scarsini. El influencer publicó un video en el que explicó que se había propuesto encontrar al jugador con menor impacto en redes sociales entre todos los participantes de la Copa del Mundo.

Luego de una búsqueda que compartió con sus seguidores, descubrió que Tim Payne apenas contaba con alrededor de 4 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram.

A partir de ese hallazgo lanzó una convocatoria masiva para que los usuarios comenzaran a seguir al futbolista. La respuesta fue inmediata y sorprendente. En menos de 24 horas, Payne sumó aproximadamente 700 mil nuevos seguidores, una cifra que provocó desconcierto dentro de la propia delegación de Nueva Zelanda, cuyos integrantes no comprendían el motivo de semejante crecimiento repentino.

Lo que parecía una broma pasajera siguió expandiéndose durante los días siguientes. La comunidad digital continuó impulsando la campaña y el crecimiento fue constante hasta alcanzar una cifra que pocos podían imaginar: cuatro millones de seguidores en menos de una semana.