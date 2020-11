El cuerpo de Maradona ya está en Casa Rosada: una multitud espera para despedirlo

Los alrededores de la Casa Rosada están repletos de gente que aguarda por el velatorio de Diego Armando Maradona, quien falleció este miércoles a los 60 años producto de un paro cardíaco cuando se encontraba el barrio Privado San Andrés.



El cuerpo de Maradona ya se encuentra en Casa Rosada, donde primero tendrá un velatorio íntimo junto a sus seres más cercanos. Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, fueron de las primeras en llegar.

Martín Palermo, Rolando Schiavi, Claudio Tapia, Guillermo Cóppola, Marcelo Tinelli y algunos de los campeones de México 1986 son otros de los presentes en Casa Rosada.

Velorio y entierro este mismo jueves

Si bien en un principio se especuló con la posibilidad de que el veloria de Diego Armando Maradona se desarrolle durante 48 horas, al parecer todo se dará este mismo jueves.

Las puertas de Casa Rosada se abrirán a las 6 para que ingrese la gente y, en principio, la ceremonia será hasta las 16. Luego, Maradona será enterrado en el cementerio privado de Bella Vista.

Se espera una multitud

Si bien será mañana a la mañana, ya desde hoy hay gente esperándolo en Plaza de Mayo y alrededores, pese a que la vigilia recién está comenzando. La situación era la esperada debido a que la devastadora noticia ocasionó que se decretaran tres días de duelo nacional.

No obstante, la congregación afuera de Casa Rosada no es la única que se está llevando a cabo en la Ciudad porque también hubo encuentros en La Boca y La Paternal. Los tributos a Diego no pararán en toda la noche y miles de personas aguardan por despedirse de él.