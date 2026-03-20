El día que Scaloni dirigió a la Selección argentina frente a Mauritania y el dato que ilusiona a los hinchas

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ya conoce lo que es enfrentar a Mauritania, próximo rival del conjunto nacional en el amistoso que se disputará el viernes 27 de marzo a partir de las 20:15 horas en la Bombonera.

El nacido en Pujato tiene un grato recuerdo de su enfrentamiento ante el equipo africano. Lo venció por 2-0 en el torneo juvenil sub-20 de L'Alcúdia disputado en España en el 2018, campeonato en el que Argentina salió campeona, y eso catapultó al entrenador para dirigir posteriormente a la Selección mayor. Lo que vino después, ya forma parte de la historia grande del fútbol nacional.

En aquella calurosa noche en el estadio Els Arcs de Valencia, la Argentina derrotó a Mauritania con goles de Álvaro Barreal y Facundo Colidio, logrando la clasificación a las semifinales del certamen que, como se mencionó anteriormente, terminaría ganando.

En la actualidad, el contexto es completamente diferente para el entrenador de 47 años. En el medio pasaron más de siete años en donde ganó dos Copas América, una Finalissima y una Copa del Mundo, antes de volver a enfrentarse a la selección africana.

Por su parte, Mauritania ocupa el puesto 115 del Ranking FIFA, y es la selección africana número 29 entre las 53 que compiten por la Confederación Africana de Fútbol. Los "Leones de Chinguetti" quedaron eliminados en la primera ronda de las Eliminatorias CAF para la Copa Mundial 2026, ganando solamente 1 de sus 10 partidos, ante Togo.

Cuando enfrentará la Selección argentina a Mauritania

La Selección argentina enfrentará a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, desde las 20:15 horas. Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes, con valores a confirmar el día sábado.