El emocionante gesto de Scaloni con hinchas que recorrieron 17.000 kilómetros en bicicleta

La pasión por la Selección Argentina volvió a ofrecer una historia extraordinaria en la previa del Mundial 2026. Después de recorrer 17.000 kilómetros en bicicleta y atravesar 17 países, tres hinchas argentinos llegaron a Kansas City con un objetivo que los acompañó desde el primer día de viaje: alentar al seleccionado nacional en la máxima cita del fútbol internacional.

Los protagonistas de esta aventura son Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez, tres amigos oriundos de Gualeguaychú que emprendieron el viaje el 16 de agosto de 2025 y que, tras casi 300 días de ruta, alcanzaron las puertas de la ciudad estadounidense donde se encuentra concentrada la Selección Argentina.

La historia rápidamente captó la atención de aficionados, medios de comunicación y autoridades vinculadas al fútbol argentino. La magnitud del recorrido y el esfuerzo sostenido durante diez meses transformaron a los tres viajeros en protagonistas de una de las historias más llamativas de la previa mundialista.

La llegada a Kansas y el reconocimiento de la Selección

El arribo de los tres argentinos fue celebrado incluso por la cuenta oficial de la ciudad de Kansas en la red social X, donde destacaron el extenso recorrido realizado para llegar a destino.

Según se informó, los hinchas arribaron a la ciudad estadounidense en la que Argentina afrontará su participación en el Grupo J del Mundial 2026, integrado por Argelia, Austria y Jordania. La repercusión generada por la travesía derivó en un reconocimiento especial por parte de la delegación argentina. Los tres ciclistas fueron recibidos en la concentración de la Selección por el entrenador Lionel Scaloni y los integrantes de su cuerpo técnico.

En el encuentro participaron:

Lionel Scaloni.

Pablo Aimar.

Walter Samuel.

Roberto Ayala.

Claudio Tapia.

La reunión se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la experiencia para los viajeros, quienes pudieron compartir un momento con los responsables del equipo nacional después de meses de sacrificio y esfuerzo.

El mensaje de Claudio Tapia

La historia también recibió el reconocimiento público del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. A través de una publicación en redes sociales, Claudio Tapia expresó su admiración por el recorrido realizado por los tres hinchas y destacó la pasión que despierta la Selección Argentina.

"Mi admiración total. La locura y la pasión que siente el hincha argentino por estos colores y, por sobre todas las cosas, por la Scaloneta no tiene límites, no conoce fronteras. Esto es un claro ejemplo de ello. ¡Felicitaciones y a disfrutar la estadía en Kansas!", escribió.

Las palabras reflejaron el impacto que generó la travesía dentro del entorno de la Selección y la valoración hacia una iniciativa que combinó esfuerzo físico, planificación y una profunda identificación con los colores nacionales.

Diez meses de ruta y 17 países recorridos

Horas antes de concretar el encuentro con la delegación argentina, Vicente Conculini brindó detalles del viaje durante una entrevista con Radio La Red.

"Los tres somos de Gualeguaychú. Salimos desde allá el 16 de agosto. Ya hace diez meses. Estamos acá después de 17.000 kilómetros y 17 países", relató.

La expedición fue seguida a través de redes sociales por miles de personas. Desde la salida realizada en la Municipalidad de Gualeguaychú, los viajeros compartieron las distintas etapas del recorrido mediante la cuenta de Instagram @enbiciandoalmundo.

La iniciativa les permitió documentar cada tramo del trayecto y acercar a sus seguidores las experiencias acumuladas durante el viaje.

El encuentro con Manu Ginóbili

Uno de los episodios más recordados de la travesía tuvo lugar en Texas, donde los tres argentinos lograron conocer a Manu Ginóbili. El contacto surgió a través de Instagram y terminó convirtiéndose en una experiencia que los viajeros destacaron especialmente.

Según relató Conculini, la reunión se produjo en San Antonio después de asistir a un partido de semifinales entre los Spurs y Oklahoma City Thunder.

"Hace dos semanas pudimos conocerlo. Le escribimos por Instagram. Y lo conocimos en San Antonio. Fuimos al primer partido de la semifinal (contra Oklahoma City Thunder), lo vimos ahí y, al otro día, nos invitó a tomar un café. Estaba la madre, que gracias a ella hicimos el contacto. Compartimos una hora y media tomando café y mate", contó.

Durante la conversación, el exbasquetbolista compartió aspectos de su vida actual. Según explicó Conculini, Ginóbili habló sobre su presente luego del retiro, su dedicación a la familia y su vínculo actual con los Spurs.

También comentó su intención de realizar un viaje en bicicleta por la zona de los Siete Lagos, en el sur argentino, y consultó a los viajeros sobre los elementos necesarios para emprender una experiencia de ese tipo.

Un recorrido marcado por paisajes y desafíos

El trayecto hacia Estados Unidos incluyó escenarios muy diversos a lo largo de América. Los ciclistas atravesaron:

Llanuras en Argentina y Uruguay.

Regiones montañosas en Bolivia.

Sectores de la costa del Pacífico en Perú.

Sin embargo, el viaje también estuvo marcado por situaciones complejas.

De acuerdo con información citada por el portal 3200, El Código del Deporte, los viajeros debieron modificar parte de su recorrido debido a episodios de violencia registrados en Ecuador y Colombia. En la región ecuatoriana de Machala quedaron inmersos en un contexto atravesado por un motín carcelario que terminó con varios asesinatos. Más adelante, en el sur colombiano, un coche bomba explotó a pocos kilómetros del lugar por el que tenían previsto pasar.

"Tuvimos que resguardarnos y al otro día vimos el vehículo incendiado", relataron.

El desafío físico y la emoción del objetivo cumplido

A pesar del desgaste acumulado durante casi diez meses de viaje, los tres ciclistas lograron sostener el plan original hasta alcanzar Kansas.

Conculini destacó que el estado físico fue un factor clave para completar la travesía. "Los tres estamos enteros, con salud, eso es lo fundamental. Cada uno estará sintiendo cosas diferentes... Por el momento, yo estoy tranquilo, agradeciendo a toda la gente por supuesto, pero mañana será otra historia, veré cómo me sentiré", expresó.

La llegada a Kansas City y el posterior encuentro con Lionel Scaloni, el cuerpo técnico y Claudio Tapia marcaron el cierre de una travesía excepcional. Después de recorrer 17.000 kilómetros y atravesar 17 países, los tres hinchas de Gualeguaychú lograron cumplir el objetivo que los impulsó desde el primer día: acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y demostrar, una vez más, hasta dónde puede llegar la pasión por la camiseta albiceleste.