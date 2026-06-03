Confirmaron los días y horarios para la serie entre Boca y O'Higgins en la Copa Sudamericana

Se confirmaron los días y horarios para los encuentros entre Boca y O´higgins por los play-off de la Copa Sudamericana, luego de que el conjunto argentino quedara eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, una situación que también alcanzó a otros clubes como Tigre y Lanús, que ya conocen a sus respectivos rivales y la hoja de ruta para intentar avanzar a los octavos de final.

El calendario establecido por la organización expone una serie de cruces distribuidos en pocos días, con partidos de ida y vuelta que exigirán máxima preparación en un contexto de escaso margen de recuperación.

Boca vs O'Higgins: un cruce con interrogantes físicos y un calendario exigente

El duelo entre Boca y O'Higgins aparece como uno de los más observados de esta instancia, no solo por la relevancia del cruce sino por el contexto en el que se disputará el primer encuentro.

El partido de ida está programado para el jueves 23 de julio, a las 21:30, en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). Este encuentro se jugará apenas cuatro días después de la final del Mundial 2026 (19/7), lo que instala una preocupación inmediata en el entorno del club.

En ese marco surge una pregunta clave: ¿cómo llega Leandro Paredes a dicho encuentro?. El texto base plantea la incógnita considerando que, en caso de que Argentina llegue a la final del Mundial, el capitán del "Xeneize" contaría con pocos días de descanso, recuperación y preparación, un factor que podría incidir directamente en su rendimiento y en la planificación del equipo.

El segundo partido, que definirá el pase a octavos de final, se jugará el 30 de julio, también a las 21:30, pero en condición de visitante en Chile. Sin embargo, la sede aún no está confirmada debido a que el estadio de O'Higgins no cumple con los requisitos de Conmebol, lo que agrega una variable de incertidumbre logística a la serie.

Tigre: visita a Uruguay y definición en Victoria

El recorrido de Tigre en esta instancia también quedó definido con precisión.

El equipo argentino iniciará la serie visitando a Nacional de Uruguay el 21 de julio a las 19 horas, en lo que será un primer duelo de alta exigencia fuera de casa.

La revancha se disputará en Victoria el 28, en un horario que aún no ha sido especificado. Este segundo encuentro será determinante para resolver la clasificación a la siguiente fase del certamen.

El orden de localías obliga a Tigre a gestionar de manera estratégica el primer partido en condición de visitante, para luego definir la serie ante su público en territorio argentino.

Lanús: arranque en La Fortaleza y cierre en Cusco

Por su parte, Lanús también tiene definido su camino en el cuadro de play-off.

El conjunto granate abrirá la serie en condición de local en La Fortaleza, el miércoles 22 de julio a las 21:30, cuando reciba a Cienciano.

La definición del pase a octavos se trasladará a territorio peruano, donde el partido de vuelta se jugará el 29 de julio en Cusco. Este segundo encuentro será decisivo y exigirá una adaptación particular al contexto de altura y a las condiciones del viaje, dentro de una llave que se resolverá en apenas siete días de diferencia entre ambos partidos.

Un calendario comprimido y tres realidades distintas

El esquema de los play-off de la Copa Sudamericana expone un patrón común: series cortas, viajes internacionales y márgenes de recuperación reducidos. Sin embargo, cada equipo argentino enfrenta una problemática distinta dentro del mismo escenario.

Boca afronta la incertidumbre física en torno a Leandro Paredes y la cercanía con la final del Mundial 2026 (19/7).

afronta la incertidumbre física en torno a Leandro Paredes y la cercanía con la final del Mundial 2026 (19/7). Tigre alterna una visita exigente a Uruguay con una definición en Victoria.

alterna una visita exigente a Uruguay con una definición en Victoria. Lanús combina el debut en casa con un cierre complejo en Cusco.

En todos los casos, la resolución de las llaves se definirá en apenas una semana, entre el 21 y el 30 de julio, en un tramo del calendario que promete ser determinante para la continuidad de los equipos argentinos en el torneo continental.