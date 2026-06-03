Tim Payne rompió el silencio tras convertirse en furor en Argentina: ¿qué dijo de Boca y River?

A pocos días del Mundial 2026, el nombre de Tim Payne se transformó en uno de los más comentados entre los usuarios argentinos de las redes sociales. Lo que hasta hace poco era la trayectoria de un futbolista prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda pasó a convertirse en un fenómeno viral que multiplicó su visibilidad y atrajo la atención de miles de seguidores.

El defensor neozelandés se vio envuelto en una campaña viral que impulsó de manera repentina su popularidad y provocó un crecimiento significativo de su presencia en plataformas digitales. La repercusión alcanzó tal magnitud que Payne decidió referirse públicamente a la situación y compartir sus sensaciones sobre un fenómeno que modificó su cotidianeidad en cuestión de días.

La inesperada notoriedad adquirida en Argentina convirtió al futbolista en protagonista de conversaciones y publicaciones en redes sociales, generando un vínculo espontáneo con aficionados que comenzaron a seguir de cerca cada una de sus apariciones y declaraciones.

El asombro de Payne ante el fenómeno

En una entrevista concedida a Luzzu TV, el lateral de Nueva Zelanda reconoció que todavía intenta comprender el alcance de lo sucedido y admitió que la situación lo tomó completamente por sorpresa. Durante la conversación, el futbolista expresó su incredulidad ante la cantidad de mensajes y muestras de apoyo recibidas desde Argentina. Al ser consultado sobre el crecimiento de sus seguidores y la repercusión que alcanzó en los últimos días, Payne fue contundente al describir el momento que atraviesa.

"Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo", aseguró.

Sus palabras reflejaron el impacto que tuvo para él la repentina atención internacional, especialmente proveniente de un país con una fuerte tradición futbolística y una marcada presencia en las redes sociales.

La preparación para el Mundial y una dura derrota

Además de referirse al fenómeno viral que lo convirtió en tendencia, Payne también habló sobre el presente deportivo de la selección de Nueva Zelanda, que continúa su preparación para afrontar el Mundial 2026.

El defensor se refirió particularmente al amistoso disputado recientemente frente a Haití, encuentro en el que el conjunto oceánico sufrió una derrota por 4-0. El resultado representó un golpe para el equipo en la etapa previa a la Copa del Mundo, aunque Payne procuró poner el foco en el trabajo que viene realizando el plantel con vistas al gran objetivo internacional.

"No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo", explicó el futbolista.

En ese compromiso amistoso, Payne integró la formación titular de Nueva Zelanda y posteriormente fue reemplazado durante el entretiempo.

La pregunta sobre Argentina

Uno de los momentos más destacados de la entrevista se produjo cuando los conductores abordaron directamente el vínculo que comenzó a generarse entre el futbolista y el público argentino.

Tras comentarle que miles de personas del país habían comenzado a seguirlo en las últimas semanas, le preguntaron qué conocía de Argentina. La consulta abrió paso a una respuesta breve, pero que rápidamente captó la atención de quienes seguían la entrevista.

Boca y River, las referencias que despertaron sonrisas

La respuesta de Payne sorprendió a los presentes y generó sonrisas durante la charla. Ante la pregunta sobre sus conocimientos respecto de Argentina, el defensor respondió de manera directa:

"Conozco a Boca."

"También a River."

La mención a los dos clubes más populares del fútbol argentino se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista y reforzó el vínculo que comenzó a construirse entre el jugador neozelandés y los aficionados argentinos que impulsaron su crecimiento en las redes sociales.