Juegos Suramericanos: hockey y rugby encabezan una jornada cargada de actividad con argentinos

La actividad continúa en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, que este viernes 18 de septiembre volverán a presentar una extensa agenda con participación argentina en distintas disciplinas. Los atletas nacionales afrontarán nuevos desafíos con el objetivo de seguir sumando éxitos en el medallero y mantener al país entre los protagonistas del certamen.

La jornada tendrá como algunos de sus principales atractivos las presentaciones de Las Leonas y Los Leones, que se medirán ante Chile, y de los seleccionados argentinos femenino y masculino de rugby seven, que tendrán distintos compromisos a lo largo del día.

La representación nacional, sin embargo, será mucho más amplia. Desde las primeras horas de la mañana habrá argentinos compitiendo en tiro, pentatlón moderno mixto, golf, ciclismo de ruta, remo, ecuestre, esgrima y skate. Por la tarde y la noche se sumarán las competencias de hockey, rugby seven, handball y sóftbol.

Los Juegos tienen como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela, que funcionan como puntos de encuentro de una competencia que reúne a delegaciones de distintos países de la región.

El remo tendrá varias finales por medalla

Entre los primeros momentos destacados de la agenda aparece el remo, que concentrará varias definiciones durante la mañana. A partir de las 9.00, Elena Cerrudo disputará una final por medalla en single scull femenino, mientras que a las 9.20 será el turno de Agustín Scenna en el single scull masculino.

La actividad continuará a las 9.40 con una final por medalla femenina para el equipo integrado por Catalina Deandrea, Florencia Duarte, Clara Galfre y Delfina Orlandini. A las 10.00, en tanto, el conjunto masculino conformado por Agustín Scenna, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santino Menín afrontará otra final por medalla.

A las 10.40 llegará el turno del remo mixto x8, también con el equipo argentino en una final por medalla.

La agenda de las primeras horas también incluirá:

8.30 - Pentatlón moderno mixto: Catalina Serio y Franco Serrano.

Catalina Serio y Franco Serrano. 8.30 - Golf: Agustín Oliva-Pinto, Miguel Carballo, Ana Giuliano y Mía Yaya.

Agustín Oliva-Pinto, Miguel Carballo, Ana Giuliano y Mía Yaya. 9.00 - Tiro: Marcelo Gutiérrez, Alexis Eberhardt, Federico Martín, Joaquín Cisneros, Mara Kucharski y Victoria Luna.

Marcelo Gutiérrez, Alexis Eberhardt, Federico Martín, Joaquín Cisneros, Mara Kucharski y Victoria Luna. 9.00 - Ciclismo de ruta femenino: Julieta Benedetti, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mange, Sofía Martelli y Abril Garzón.

Julieta Benedetti, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mange, Sofía Martelli y Abril Garzón. 11.00 - Ecuestre, evento completo: Marcelo Rawson, Luciano Brunello y Juan Benítez.

Marcelo Rawson, Luciano Brunello y Juan Benítez. 11.00 - Esgrima: Argentina vs. Colombia, por los cuartos de final de espada por equipos masculino.

Hockey y rugby, los grandes atractivos de la tarde

Con el avance de la jornada, el foco se trasladará hacia algunas de las disciplinas de mayor expectativa. A las 14.00, el seleccionado argentino de hockey femenino enfrentará a Chile, en una nueva presentación de Las Leonas.

Dos horas más tarde, a las 16.00, será el turno de Los Leones, también frente al seleccionado chileno. De esta manera, los dos representativos argentinos de hockey tendrán compromisos ante el mismo rival durante la jornada. El rugby seven también tendrá una presencia destacada y repartida a lo largo de la tarde y la noche. El seleccionado femenino argentino se enfrentará a Perú a las 15.50, mientras que el conjunto masculino jugará frente a Paraguay a las 17.26.

Más adelante, el rugby femenino volverá a tener actividad a las 15.50, con el encuentro Argentina vs. Chile consignado en la agenda, mientras que el seleccionado masculino tendrá otro compromiso a las 20.08, esta vez ante Perú.

La programación de la tarde también contempla las presentaciones de los representantes argentinos de skate:

11.40 - Skate femenino: Ruth Feldick y Morena Domínguez.

Ruth Feldick y Morena Domínguez. 14.20 - Skate masculino: Mauro Iglesias y Matías Dell Olio.

Ciclismo y más competencias durante el día

El ciclismo de ruta tendrá dos competencias con representación argentina. A las 9.00 será la prueba femenina, con Julieta Benedetti, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mange, Sofía Martelli y Abril Garzón.

A las 12.30, en la rama masculina, competirán Tomás Contte, Mateo Duque, Tomás Moyano, Leonardo Cobarrubia, Facundo Ambrossi y Gerardo Tivani.

La actividad nacional se extenderá hasta la noche. A las 19.30, el seleccionado argentino de handball femenino se medirá con Uruguay, mientras que a las 20.30 el equipo argentino de sóftbol femenino enfrentará a Venezuela.

De esta manera, el viernes tendrá una agenda extensa y diversificada, con deportistas nacionales distribuidos en escenarios y horarios diferentes.

La agenda argentina del viernes 18

Los principales horarios y participaciones previstos para la jornada son: