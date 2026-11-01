Polémica superclásica: Ramírez no cobró pero el VAR sí y Martínez Quarta quedó afuera

La primera gran polémica del Superclásico disputado en la Bombonera se produjo cuando apenas habían transcurrido seis minutos del primer tiempo. En esa acción, Lucas Martínez Quarta derribó con un tackle a Miguel Merentiel, quien avanzaba hacia el área rival con posibilidades de continuar la jugada. La intervención del defensor de River generó un episodio que rápidamente concentró la atención de jugadores, árbitros y espectadores.

En primera instancia, el árbitro principal, Nicolás Ramírez, dejó seguir el juego y no sancionó la infracción. Incluso, ante la protesta del delantero de Boca, le recriminó que se callara. Sin embargo, la situación no terminó con esa decisión inicial: desde la cabina del VAR, Silvio Trucco llamó al juez principal para que revisara la acción en el monitor.

Después de observar las imágenes, Ramírez modificó su determinación, sancionó la falta y mostró la tarjeta roja a Martínez Quarta. De esa manera, River quedó con diez futbolistas cuando el encuentro todavía no había alcanzado los diez minutos de juego. Boca, por su parte, pasó a disputar el Superclásico con superioridad numérica desde una etapa muy temprana.

La secuencia tuvo dos momentos claramente diferenciados: la infracción ocurrió a los seis minutos, pero la expulsión se hizo efectiva cuando Ramírez terminó de revisar la jugada y comunicó su decisión, a los nueve minutos. Esa diferencia resulta importante para establecer el registro histórico de la tarjeta roja, ya que el árbitro no había sancionado la acción en el instante en que se produjo.

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La segunda expulsión más rápida en la historia del Superclásico

La salida anticipada de Martínez Quarta se convirtió en la segunda expulsión más rápida en la historia de los enfrentamientos entre Boca y River. Sin embargo, el primer lugar de ese registro continúa perteneciendo a Reinaldo Merlo, quien recibió la tarjeta roja el 2 de noviembre de 1980, hace casi exactamente 46 años.

En aquella oportunidad, el árbitro Claudio Busca expulsó al volante de River a los ocho minutos de juego. La secuencia había comenzado unos minutos antes, cuando el juez le mostró una tarjeta amarilla. Posteriormente, Merlo tocó la pelota con la mano, recibió una segunda amonestación y, de inmediato, fue expulsado.

Ese encuentro también se disputó en la Bombonera y terminó con una victoria de Boca por 1-0, gracias al gol convertido por Hugo Perotti. Así, la expulsión de Merlo permanece como la más rápida registrada en la historia del Superclásico, por delante de la de Martínez Quarta.

El episodio protagonizado por el defensor de River se incorpora a una lista de expulsiones tempranas que también incluye otros antecedentes de los últimos años. Entre ellos aparecen dos futbolistas que recibieron la tarjeta roja con la camiseta de Boca y otro antecedente correspondiente a un partido de Copa Libertadores.

Los otros antecedentes de tarjetas rojas tempranas

El registro histórico de las expulsiones rápidas en el Superclásico incluye los siguientes episodios:

Reinaldo Merlo: fue expulsado a los ocho minutos, el 2 de noviembre de 1980. El árbitro Claudio Busca le mostró una segunda amarilla por tocar la pelota con la mano. Boca ganó 1-0 en la Bombonera con gol de Hugo Perotti.

Lucas Martínez Quarta: recibió la tarjeta roja a los nueve minutos, después de que Nicolás Ramírez revisara en el monitor una infracción sobre Miguel Merentiel, advertida desde el VAR por Silvio Trucco.

Pablo Pérez: el 24 de abril de 2016, con la camiseta de Boca, fue expulsado a los 12 minutos. El partido terminó 0-0 en la Bombonera.

Marcos Rojo: el 3 de octubre de 2021, también como futbolista de Boca, vio la roja a los 16 minutos. Pese a quedarse con un jugador menos, el Xeneize terminó perdiendo 2-1 frente a River en el Monumental.

Daniel Passarella: fue expulsado a los 21 minutos, el 9 de marzo de 1977, durante un encuentro correspondiente a la Copa Libertadores. Boca se impuso por 1-0 en su cancha con un gol de Roberto Mouzo.

La expulsión de Martínez Quarta quedó así ubicada inmediatamente detrás de la de Merlo. La particularidad de este nuevo episodio estuvo en la intervención del VAR, ya que la sanción no surgió de una decisión inicial del árbitro principal, sino de una revisión solicitada por Trucco.

El antecedente de Trucco en el partido ante Belgrano

La intervención de Silvio Trucco desde el VAR en el Superclásico también estuvo acompañada por antecedentes recientes que habían generado polémica y malestar en River. Uno de ellos ocurrió durante la victoria del equipo de Núñez por 3-0 ante Belgrano, en el marco del Torneo Clausura, cuando Trucco también se encontraba a cargo del sistema de videoarbitraje.

En aquel encuentro, el árbitro del partido era Pablo Dóvalo. Trucco lo llamó para revisar una mano de Francisco Ortega, que había ocurrido aproximadamente 50 metros antes del arco rival. La pelota había rebotado previamente en el cuerpo del defensor, pero, después de observar la acción, Dóvalo sancionó la infracción.

La decisión tuvo consecuencias directas sobre el resultado: fue anulado un gol de Ángel Correa que, de haber sido convalidado, habría significado el 4-0 para River. La intervención generó cuestionamientos y malestar en el equipo de Núñez, debido a la distancia entre el lugar donde se produjo la acción y el arco en el que se había desarrollado la jugada ofensiva.

Pero esa no había sido la única participación de Trucco durante el partido frente a Belgrano. A los 25 minutos del primer tiempo, volvió a convocar a Dóvalo para revisar una expulsión que había sido mostrada a Lisandro López por una infracción sobre Ángel Correa.

En esa oportunidad, el delantero de River se dirigía hacia el arco cuando se produjo el contacto. Después de revisar las imágenes, Dóvalo interpretó que Correa había buscado el contacto y resolvió dejar sin efecto la tarjeta roja que había recibido Lisandro López. De esa manera, la intervención del VAR modificó nuevamente una decisión arbitral que ya había sido adoptada en el campo de juego.