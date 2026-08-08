Los Pumas enfrentan a Sudáfrica en el estadio de Vélez

El estadio José Amalfitani de Vélez vuelve a ser escenario de una gran jornada para el rugby argentino. Este sábado, Los Pumas se enfrentan a Sudáfrica, el actual bicampeón mundial, en un partido que marca el regreso de los Springboks al país y que sirve como prueba de fuego para el equipo dirigido por Felipe Contepomi.

El encuentro amistoso se jugará desde las 16:10 con transmisión de ESPN2 y Disney+ Plan Premium. La cita no solo significa un desafío deportivo de máxima exigencia, sino también un momento especial para el rugby nacional, ya que se cumplieron 40 años del primer partido de Los Pumas en ese estadio, testigo de victorias históricas ante potencias como Francia, Inglaterra, Irlanda y Nueva Zelanda.

Sudáfrica llega como favorito y con números contundentes

El seleccionado sudafricano, dirigido por Rassie Erasmus, aterrizó en Buenos Aires tras ganar sus tres partidos del Nations Championship con autoridad: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales. El historial entre ambos equipos favorece ampliamente a los africanos, con 35 triunfos en 40 enfrentamientos, un empate y solo cuatro victorias argentinas. La última alegría para Los Pumas fue el 29-28 en Santiago del Estero en 2024.

Por su parte, el equipo argentino llegó tras una primera fase del Nations Championship en la que sumó dos derrotas (ante Escocia e Inglaterra) y un triunfo frente a Gales. Para este partido, Contepomi debió realizar 13 cambios en la formación, afectados por la sanción a Tomás Albornoz y las bajas de jugadores como Gonzalo García, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Mateo Carreras, quienes regresaron a sus clubes.

La vuelta a Vélez y el cierre de la temporada como local

El José Amalfitani volverá a vibrar con rugby internacional en una fecha especial. En total, Los Pumas disputaron 40 partidos en ese estadio, con 15 victorias, un empate y 24 derrotas. La última presentación había sido en 2025, cuando vencieron 29-23 a los All Blacks.

El choque ante Sudáfrica abre la recta final del año como local para Los Pumas. Después, el seleccionado argentino enfrentará a Australia en dos partidos consecutivos: el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza. Serán los últimos tres encuentros del año en casa antes de encarar las tres fechas finales del Nations Championship como visitante.

Las formaciones de Los Pumas y los Springboks

Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano, Matías Moroni. Entrenador: Feliple Contepomi.

Springboks: Boan Venter, Johan Grobbelaar, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Lood de Jager, Siya Kolisi (c), Elrigh Louw, Cameron Hanekom, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Andre Esterhuizen, Canan Moodie, Edwill van der Merwe, Aphelele Fassi.

Suplentes: Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp, Zachary Porthen, Ben-Jason Dixon, Cobus Wiese, Marco van Staden, Morne van den Berg, Handré Pollard. Entrenador: Rassie Erasmus.