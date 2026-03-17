El futuro de la Bombonera: entre el aval técnico y el clamor popular en la CNRT

El anhelo histórico de la parcialidad xeneize de ver una Bombonera ampliada y modernizada ha entrado en una fase de definiciones críticas que trascienden lo estrictamente deportivo. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto de ingeniería estructural se ha transformado, en las últimas horas, en un fenómeno de presión social y administrativa de gran escala. La aparición de pancartas con la consigna "Aprueben la ampliación, con Boca no se jode" en las inmediaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) marca el pulso de una urgencia institucional: la necesidad de obtener el visto bueno estatal para un proyecto que busca transformar definitivamente la fisonomía y la capacidad del barrio de La Boca.

El rol estratégico de la CNRT y el aval de Ferrosur

El avance de las obras no representa una cuestión meramente arquitectónica, sino que depende de una compleja trama de permisos sobre terrenos e infraestructuras ferroviarias nacionales. La semana pasada, el Club Atlético Boca Juniors logró sortear el primer gran obstáculo mediante el visto bueno de Ferrosur, la empresa concesionaria del servicio de carga que opera en las vías adyacentes al estadio. Este aval resulta fundamental para el desarrollo de la obra, ya que el proyecto contempla específicamente la colocación de las columnas que sostendrán la estructura de una eventual cuarta bandeja, cuyas bases se montarían en el sector donde actualmente se encuentran operativas las vías del tren.

Tras este acuerdo estratégico con la concesionaria privada, el expediente ha recalado formalmente en la CNRT. En este organismo, el proyecto será analizado minuciosamente por técnicos especializados para determinar si corresponde otorgar el permiso definitivo de obra. Según explicó recientemente el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, el próximo paso depende exclusivamente de los tiempos y dictámenes de este ente regulador. No obstante, el mapa de aprobaciones podría sumar nuevos actores institucionales en el corto plazo, tales como la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), aunque todavía no se ha definido con exactitud el alcance de la participación de estas entidades en el proceso de cesión o uso de suelos.

Radiografía de la nueva Bombonera: 80.000 almas

El objetivo final de la propuesta impulsada por el club es alcanzar una capacidad total de 80.000 espectadores, lo que permitiría aumentar el aforo de forma masiva sin la necesidad de mudarse del histórico predio. La propuesta técnica se desglosa en puntos estructurales que cambiarán la experiencia del socio y la funcionalidad del recinto. Entre las modificaciones más destacadas, se plantea la conversión de la actual tercera bandeja en un sector íntegramente popular, lo que permitiría sumar aproximadamente unas 12.000 nuevas ubicaciones para los hinchas que hoy quedan fuera por falta de espacio.

Asimismo, el plan de obras contempla la reconstrucción total del sector de palcos que se ubica sobre la calle Del Valle Iberlucea, optimizando el aprovechamiento del espacio aéreo. En esta misma línea de modernización, se proyecta la creación de una nueva platea preferencial situada al nivel del suelo y la construcción de 216 nuevos palcos. Este último sector experimentaría un crecimiento demográfico significativo, ya que pasaría de albergar a 3.000 espectadores a una capacidad proyectada de 9.500 personas, mejorando notablemente la infraestructura de hospitalidad y la recaudación del estadio.

Los desafíos administrativos y el factor político

A pesar del optimismo que genera el avance inicial con Ferrosur, el camino administrativo aún no cuenta con plazos concretos para su resolución definitiva. Todo el proceso está sujeto a la complejidad del análisis técnico que realicen los especialistas de la CNRT sobre el impacto de la estructura pesada en la red ferroviaria lindante. Una vez que se consiga la aprobación nacional, el proyecto deberá dar un paso más y enfrentar un último escalón decisivo: conseguir el aval del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de las habilitaciones municipales finales y del estudio de impacto urbano en la zona.

Esta serie de trámites y manifestaciones populares ocurre en un contexto de alta sensibilidad para el fútbol argentino, marcado también por la triste noticia del fallecimiento de Marcelo Araujo, el relator que marcó una época con sus transmisiones y que fue la voz fundamental de innumerables hazañas ocurridas, precisamente, en el césped de la Bombonera. En la actualidad, la resolución del conflicto no parece estar en los pies de los jugadores, sino en los escritorios de los funcionarios públicos. Mientras los técnicos estudian planos, el mensaje de los hinchas en las puertas de la CNRT deja en claro que, para el pueblo boquense, la ampliación es una prioridad absoluta que ya no admite más demoras.