El Gobierno organiza el regreso de la Selección Argentina y evalúa decretar feriado

Los jugadores de la Selección Argentina arribarán en el transcurso del día martes en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, una modalidad que ya había sido utilizada cuando el plantel regresó de Qatar. De acuerdo con lo confirmado por fuentes aeroportuarias a la Agencia Noticias Argentinas (NA), tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los futbolistas serían trasladados en helicóptero hacia la Casa Rosada.

La planificación de este operativo comenzó varios días antes del eventual regreso del equipo. Las gestiones fueron iniciadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien este viernes encabezó las primeras reuniones destinadas a coordinar el dispositivo que acompañará el retorno de la delegación argentina luego de su participación en el Mundial de Estados Unidos.

El diseño del operativo contempla distintos aspectos vinculados con la logística, la seguridad y la movilización prevista en la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, existirá una coordinación específica con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta la importante concentración de personas que se espera en los alrededores de Plaza de Mayo.

Una convocatoria popular prevista más allá del resultado deportivo

La organización parte de una premisa compartida por las autoridades: se descuenta que la gente acudirá masivamente a recibir a los jugadores independientemente del resultado de la final, como reconocimiento a la labor desplegada por el seleccionado durante el Mundial.

Este escenario llevó a las distintas áreas del Estado a comenzar anticipadamente con la planificación del dispositivo de seguridad y circulación, con el objetivo de administrar la movilización prevista en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

Desde el oficialismo precisaron que el encuentro realizado al mediodía reunió a representantes de diversos organismos con responsabilidades directas en el operativo.

Entre los participantes estuvieron:

Fuerzas Federales.

Casa Militar.

Ministerio de Seguridad.

La cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Según detallaron oficialmente, "el objetivo fue comenzar a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos".

La coordinación entre los distintos organismos busca establecer un esquema integral que permita acompañar el retorno del plantel y responder a la convocatoria popular que se espera en el centro porteño.

La posibilidad de un feriado o asueto en caso de consagración

Mientras continúa la preparación del operativo de regreso, en la Casa Rosada también analizan distintas alternativas vinculadas con una eventual celebración oficial.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, no se descarta que, si el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrota a España en la definición del torneo, el Gobierno dicte un decreto mediante el cual el próximo lunes sea declarado feriado o se establezca un asueto.

La posibilidad permanece bajo análisis y, por el momento, no existe una decisión definitiva.

Desde Balcarce 50 sintetizaron la situación con una breve definición: "Lo comunicaremos el próximo domingo post partido", una expresión que deja abierta la posibilidad de adoptar esa medida una vez concluida la final del campeonato.

Aerolíneas Argentinas suma un tercer vuelo especial hacia Nueva York

En forma paralela a la organización del regreso del seleccionado, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de una tercera operación especial con destino a la ciudad de Nueva York.

La decisión responde al masivo interés de los aficionados por asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una demanda que ya había quedado reflejada con la rápida comercialización de las primeras operaciones especiales programadas por la empresa.

Esta nueva frecuencia complementa el esquema de contingencia diseñado por la aerolínea de bandera, luego de que los dos vuelos iniciales previstos para esta instancia decisiva agotaran la totalidad de sus plazas en menos de 12 horas.

Los detalles de la nueva operación especial

Según indicaron fuentes de la compañía a la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo servicio contará con las siguientes características:

Destino: Ciudad de Nueva York.

Ciudad de Nueva York. Partida: Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Fecha: Sábado 18 de julio.

Sábado 18 de julio. Horario: 22:00.

22:00. Tarifa base para el tramo de ida: Desde US$ 2.200 , más impuestos.

Desde , más impuestos. Disponibilidad: Los pasajes ya pueden adquirirse a través de los canales directos de la compañía y de las agencias de viajes asociadas.

La incorporación de esta tercera frecuencia refleja el elevado nivel de demanda generado por la definición del torneo y amplía la oferta disponible para los simpatizantes interesados en presenciar la final.

Una logística que acompaña el desenlace del Mundial

Con el seleccionado argentino próximo a disputar el encuentro decisivo del Mundial de Estados Unidos, las distintas áreas involucradas avanzan simultáneamente en la organización de cada instancia posterior al partido.

Por un lado, el Gobierno nacional comenzó a coordinar un operativo de seguridad que contempla el arribo del plantel en un vuelo especial, su traslado en helicóptero hacia la Casa Rosada y la movilización que se espera en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Al mismo tiempo, permanece bajo análisis la posibilidad de establecer un feriado o asueto si Argentina logra imponerse ante España en la final.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas reforzó su esquema operativo con un tercer vuelo especial hacia Nueva York, luego del rápido agotamiento de las plazas ofrecidas inicialmente, una medida que responde al fuerte interés de los aficionados por acompañar al seleccionado en el partido que definirá el campeonato.