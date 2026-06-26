El Mundial 2026 define los grupos H e I: horarios y qué se juega cada selección

El Mundial 2026 ingresa en una etapa determinante con la disputa de la última fecha de los Grupos H e I, una jornada que definirá clasificaciones, posiciones finales y los cruces correspondientes a los 16avos de final. Este viernes 26 de junio se jugarán cuatro partidos distribuidos en dos turnos horarios que terminarán de resolver el panorama de ambas zonas.

Entre los encuentros sobresale el choque entre Francia y Noruega, dos seleccionados que llegan igualados en la cima del Grupo I y que buscarán quedarse con el liderazgo. En paralelo, España y Uruguay protagonizarán otro de los partidos de mayor expectativa de la jornada, ya que ambos aún tienen posibilidades de finalizar primeros en el Grupo H, una ubicación que tendrá incidencia directa en el camino hacia la siguiente fase.

La definición también despierta interés porque del Grupo H surgirá el equipo que enfrentará a Argentina en los 16avos de final, dependiendo de cómo concluyan las posiciones una vez finalizados los encuentros.

Los cuatro partidos que se disputarán este viernes

La programación oficial contempla dos encuentros en el primer turno y otros dos en horario nocturno. A las 16:00, el Boston Stadium será escenario del enfrentamiento entre Noruega y Francia, mientras que, en simultáneo, Senegal e Irak jugarán en el Toronto Stadium.

La actividad continuará a las 21:00, cuando Cabo Verde enfrente a Arabia Saudita en el Houston Stadium. A la misma hora, Uruguay y España cerrarán la jornada en el Guadalajara Stadium.

El cronograma completo del viernes es el siguiente:

16:00: Noruega vs Francia - Boston Stadium.

Noruega vs Francia - Boston Stadium. 16:00: Senegal vs Irak - Toronto Stadium.

Senegal vs Irak - Toronto Stadium. 21:00: Cabo Verde vs Arabia Saudita - Houston Stadium.

Cabo Verde vs Arabia Saudita - Houston Stadium. 21:00: Uruguay vs España - Guadalajara Stadium.

Dónde ver cada partido en vivo

La transmisión de los encuentros estará distribuida entre televisión abierta, señales deportivas y plataformas de streaming.

Noruega vs Francia podrá seguirse por:

TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

(canales 106 y 1018 de Telecentro). Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro).

(canales 12 y 1001 de Telecentro). Disney+ Premium .

. DGO .

. DIRECTV .

. Amazon Prime Video .

. Paramount+.

Senegal vs Irak estará disponible a través de:

DGO .

. DIRECTV .

. Amazon Prime Video .

. Paramount+.

Cabo Verde vs Arabia Saudita podrá verse por:

DGO .

. Amazon Prime Video .

. Paramount+.

Uruguay vs España será transmitido por:

TyC Sports .

. Telefe .

. Disney+ Premium .

. DGO .

. DIRECTV .

. Amazon Prime Video .

. Paramount+.

Así llega el Grupo H a la última fecha

El Grupo H está integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. La primera fecha comenzó con el empate 0 a 0 entre España y Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita y Uruguay igualaron 1 a 1.

En la segunda jornada, España consiguió una contundente victoria por 4 a 0 sobre Arabia Saudita. En el otro encuentro del grupo, Uruguay y Cabo Verde empataron 2 a 2. Con esos resultados, la tabla de posiciones quedó conformada de la siguiente manera:

España: 4 puntos en 2 partidos.

4 puntos en 2 partidos. Uruguay: 2 puntos en 2 partidos.

2 puntos en 2 partidos. Cabo Verde: 2 puntos en 2 partidos.

2 puntos en 2 partidos. Arabia Saudita: 1 punto en 2 partidos.

La definición del grupo mantiene abiertas distintas posibilidades y convierte en decisivos los dos encuentros programados para este viernes.

El Grupo H también define el futuro rival de Argentina

La resolución del Grupo H tendrá una importancia adicional porque impactará directamente en el cuadro de los 16avos de final. Según el esquema establecido para el torneo:

El primero del Grupo H enfrentará al segundo del Grupo J , lugar que ocupará Austria o Argelia .

enfrentará al , lugar que ocupará . El segundo del Grupo H será el rival de Argentina, clasificada como primera del Grupo J.

Por esa razón, el duelo entre Uruguay y España adquiere una relevancia especial dentro del desarrollo de la jornada.

Francia y Noruega llegan igualados

El Grupo I también afrontará una definición con posiciones todavía abiertas en la parte alta de la tabla. La zona está integrada por Francia, Senegal, Irak y Noruega.

En la primera fecha, Francia derrotó 3 a 1 a Senegal, mientras que Noruega goleó 4 a 1 a Irak. Durante la segunda jornada, Francia volvió a imponerse, esta vez 3 a 0 sobre Irak. Noruega, por su parte, venció 3 a 2 a Senegal. Los resultados dejaron la siguiente clasificación:

Francia: 6 puntos en 2 partidos.

6 puntos en 2 partidos. Noruega: 6 puntos en 2 partidos.

6 puntos en 2 partidos. Senegal: 0 puntos en 2 partidos.

0 puntos en 2 partidos. Irak: 0 puntos en 2 partidos.

De esta manera, el enfrentamiento directo entre franceses y noruegos definirá cuál de los dos terminará al frente del grupo.

Qué se juega cada clasificado del Grupo I

La ubicación final dentro del Grupo I también tendrá consecuencias en la siguiente instancia del Mundial. El reglamento establece que:

El primero del Grupo I jugará los 16avos de final frente a uno de los terceros provenientes de los grupos C, D, F, G o H .

jugará los frente a provenientes de los . El segundo del Grupo I enfrentará al segundo del Grupo E, posición que podrá corresponder a Costa de Marfil, Ecuador o Curazao.

Así, el resultado del partido entre Francia y Noruega no solo definirá el liderazgo de la zona, sino también el camino que deberá recorrer cada seleccionado en la fase eliminatoria.