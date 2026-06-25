Países Bajos venció a Túnez y se clasificó como primero de su grupo

Países Bajos le ganó a Túnez por 3-1 en un partido dominado de punta a punta por los europeos, en la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026, disputado en el Arrowhead Stadium de los Estados Unidos.

El marcador se abrió de manera temprana: a los dos minutos, un centro peligroso de Denzel Dumfries fue mal despejado por el mediocampista Ellyes Skhiri y la pelota terminó dentro del propio arco, en gol en contra que puso el 1-0 neerlandés. Apenas cuatro minutos después, Brian Brobbey amplió la diferencia con una definición de volea tras un tiro libre que Virgil van Dijk bajó dentro del área.

En la segunda parte, Túnez intentó reaccionar y lo consiguió a los ocho minutos con un cabezazo de Hazem Mastouri tras un córner de Hannibal Mejbri, que pegó en el palo derecho del arquero Bart Verbruggen y decretó el 2-1. Sin embargo, la ilusión africana duró poco: a los 16 del segundo tiempo, un córner de Tijjani Reijnders fue peinado por Jan Paul van Hecke y Anis Slimane, al intentar despejar, desvió la pelota hacia su propio arco para sentenciar el 3-1 final.

El desarrollo del partido mostró a Países Bajos como claro dominador, sobre todo en los primeros minutos, con llegadas constantes a través de las bandas y peligro en las pelotas paradas. Además de los goles en contra de Skhiri y Slimane, los neerlandeses generaron ocasiones destacadas: un remate de Frenkie De Jong fue bloqueado a los 11 minutos, Reijnders obligó al arquero Aymen Dahmen a intervenir en varias ocasiones y Van Dijk tuvo dos cabezazos que pegaron en el palo.

Con este triunfo, Países Bajos quedó como líder del Grupo F con siete puntos y ahora enfrentará a Marruecos en los octavos de final. Por su parte, Túnez cerró la zona sin unidades y con una diferencia negativa de 12 goles en contra.

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Grupo F - Fecha 3.

Túnez 1 - 3 Países Bajos.

Estadio: Arrowhead Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Katia García (México).

VAR: Erick Miranda (México).

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Ali Abdi, Mohamed Ben Hamida; Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Anis Slimane, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; Hazem Mastouri. DT: Herve Renard.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Goles en el primer tiempo: 2m. Ellyes Skhiri en contra (PB) y 6m. Brian Brobbey (PB).

Goles en el segundo tiempo: 8m. Hazem Mastouri (T); 16m. Anis Slimane en contra (PB).

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Hadj Mahmoud por Rani Khedira (T), Ellas Achouri por Anis Slimane (T) y Mortadha Ben Ouanes por Mohamed Ben Hamida (T); 27m. Teun Koopmeiners por Frenkie De Jong (PB), Justin Kluivert por Tijjani Reijnders (PB) y Crysencio Summerville por Donyell Malen (PB); 30m. Firas Chaouat por Ismael Gharbi (T); 32m. Memphis Depay por Brian Brobbey (PB); 39m. Noa Lang por Cody Gakpo (PB).