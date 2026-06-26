Paraguay igualó sin goles con Australia y quedó a un paso de la clasificación

La Selección de Paraguay igualó sin goles con Australia en un partido chato y carente de jugadas de riesgo, por la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026.

En un partido disputado en el Levi's Stadium de los Estados Unidos, la única llegada de peligro del elenco sudamericano fue por medio de un remate lejano del volante Mauricio Magalhaes, a los cuatro minutos del complemento.

La igualdad deja al conjunto paraguayo en el tercer lugar, con cuatro puntos, y lo deja a la expectativa, ya que deberá esperar los resultados de los demás terceros para determinar si ingresa entre los mejores ocho, a los 16avos de final.

Para clasificar, el equipo de Gustavo Alfaro necesitará al menos uno de los siguientes resultados: que Croacia o Argelia pierdan y que Cabo Verde, Bélgica o la República Democrática del Congo no ganen.

Por su lado, Australia accedió en el segundo lugar de la zona D con apenas cuatro puntos y quedó emparejado con el segundo del grupo G, actualmente Irán. Además, podría ser rival de Argentina en un hipotético cruce de octavos de final, al igual que ocurrió en Qatar 2022.