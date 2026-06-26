La Liga Profesional confirmó el arranque del Clausura 2026 y ya tiene agenda

La Liga Profesional oficializó el cronograma de las primeras tres fechas del Torneo Clausura 2026 y le puso forma concreta al inicio del segundo campeonato de la temporada. Mientras el foco del fútbol internacional todavía está puesto en el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, en el plano doméstico ya quedó establecido cómo será el regreso de la competencia local una vez que termine la Copa del Mundo.

El dato central es que el Clausura comenzará el 23 de julio, apenas tres días después del final del Mundial, lo que marca un reinicio casi inmediato de la actividad en el fútbol argentino. Con esa premura como telón de fondo, los clubes ya conocen no solo a los rivales que deberán enfrentar en las fechas 1, 2 y 3, sino también el detalle de los días y horarios en los que se jugará cada uno de esos compromisos.

La programación difundida por la LPF permite empezar a ordenar el mapa del arranque del torneo y también expone una particularidad que impactará de manera directa sobre la segunda jornada: Boca, Lanús y Tigre no disputarán sus encuentros en la misma ventana que el resto de los equipos, ya que deberán reprogramarlos una semana más tarde por sus compromisos en torneos de la CONMEBOL. Esa excepción, informada oficialmente por la Liga, será una de las primeras variables que alterarán el ritmo uniforme del campeonato desde su mismo inicio.

Un comienzo inmediato tras el Mundial

La cercanía entre el cierre de la Copa del Mundo y el inicio del Clausura aparece como uno de los rasgos salientes del cronograma. El campeonato doméstico se pondrá en marcha cuando todavía esté muy fresco el impacto del certamen internacional, con una agenda comprimida y con las primeras tres fechas ya repartidas entre fines de julio y los primeros días de agosto.

El fixture también deja ver la lógica de zonas y cruces que ordenarán el desarrollo inicial del certamen. A lo largo de estas tres primeras jornadas aparecen partidos correspondientes a la Zona A, la Zona B y también encuentros interzonales, lo que desde el arranque le da al torneo una estructura ya definida en términos competitivos y organizativos.

Dentro de ese esquema, la Fecha 1 abrirá el jueves 23 de julio con tres partidos y se extenderá hasta el domingo 26, distribuyendo encuentros en cuatro días consecutivos. La Fecha 2 se jugará entre el martes 28 y el jueves 30 de julio, aunque tendrá una prolongación excepcional hacia el miércoles 5 y jueves 6 de agosto por la reprogramación de los partidos de Boca, Lanús y Tigre. Finalmente, la Fecha 3 se desarrollará entre el sábado 1 y el lunes 3 de agosto, completando así el primer bloque del campeonato.

La primera fecha: River, Boca, Racing y San Lorenzo

El estreno del Clausura 2026 comenzará el jueves 23 de julio con dos encuentros en simultáneo desde las 19.30: Belgrano - Rosario Central, por la Zona B, y Sarmiento - Argentinos, también por la Zona B. Más tarde, a las 21.45, se jugará el cruce interzonal entre Defensa y Justicia - Aldosivi.

La continuidad llegará el viernes 24 de julio, con una grilla cargada. A las 16.45 se medirán Gimnasia (Mza.) - Central Córdoba por la Zona A. Luego, a las 19.00, habrá dos partidos en simultáneo: Racing - Gimnasia, por la Zona B, y Vélez - Instituto, por la Zona A. La jornada seguirá a las 21.15 con otros dos encuentros: Huracán - Banfield, por la Zona B, y Platense - Unión, por la Zona A.

El sábado 25 de julio aparecerán otros nombres fuertes del campeonato. Desde las 14.45, Estudiantes (Río Cuarto) - Tigre abrirán la jornada por la Zona B. A las 17.00 será el turno de Newell's - Talleres, por la Zona A. Más tarde, a las 19.15, uno de los platos fuertes del arranque será River - Barracas Central, correspondiente a la Zona B. Y el cierre del sábado quedará para Lanús - San Lorenzo, a las 21.30, por la Zona A.

La primera fecha se completará el domingo 26 de julio. A las 15.00, Atlético Tucumán - Ind. Rivadavia Mza. se enfrentarán por la Zona B. Luego, a las 17.15, se jugará Estudiantes - Independiente, por la Zona A, en otro de los cruces destacados del arranque. Finalmente, a las 19.30, Deportivo Riestra - Boca cerrarán la jornada en el marco de la Zona A.

La segunda fecha tendrá una particularidad

La Fecha 2 llegará con una singularidad que alterará el ritmo habitual del calendario. Según informó la Liga Profesional, Boca, Lanús y Tigre jugarán sus respectivos partidos una semana más tarde debido a que durante esos días tendrán compromisos en torneos de la CONMEBOL. Esa decisión hará que la segunda jornada quede dividida en dos bloques temporales.

La acción comenzará el martes 28 de julio con cuatro partidos. A las 19.00 jugarán San Lorenzo - Gimnasia (Mza.), por la Zona A, y Banfield - Sarmiento, por la Zona B. Más tarde, a las 21.15, se disputarán Argentinos - Estudiantes (Río Cuarto) y Rosario Central - Racing, este último por la Zona B.

El miércoles 29 de julio habrá otros cuatro encuentros. A las 14.30, Barracas Central - Aldosivi se medirán por la Zona B. Luego, a las 17.00, será el turno de Defensa y Justicia - Deportivo Riestra, por la Zona A. A las 19.15, uno de los partidos más atractivos de la fecha será Gimnasia - River, por la Zona B. El cierre del día será a las 21.30, con Instituto - Platense, por la Zona A.

La agenda continuará el jueves 30 de julio con otros cuatro compromisos. A las 19.00 jugarán Ind. Rivadavia Mza. - Huracán, por la Zona B, y Talleres - Vélez, por la Zona A. Más tarde, a las 21.15, se enfrentarán Independiente - Newell's, por la Zona A, y Central Córdoba - Atlético Tucumán, en un duelo interzonal.

La fecha, sin embargo, no terminará allí. Debido a las reprogramaciones, el miércoles 5 de agosto se jugarán Boca - Estudiantes, a las 19.00, por la Zona A, y Tigre - Belgrano, a las 21.15, por la Zona B. Finalmente, el jueves 6 de agosto, desde las 19.00, Unión - Lanús completarán la fecha en el marco de la Zona A.

La tercera fecha ordena el cierre del primer bloque del campeonato

La Fecha 3 comenzará el sábado 1 de agosto con una programación intensa. A las 15.30 se disputarán dos partidos en simultáneo: Gimnasia (Mza.) - Unión, por la Zona A, y Estudiantes (Río Cuarto) - Banfield. Luego, a las 18.00, será el turno de Belgrano - Argentinos, por la Zona B, y Estudiantes - Defensa y Justicia, por la Zona A. A las 20.30, Racing - Tigre cerrarán la jornada del sábado por la Zona B.

El domingo 2 de agosto se jugarán cinco encuentros. A las 14.30 habrá dos partidos: Deportivo Riestra - Barracas Central, en condición de interzonal, y Aldosivi - Gimnasia, por la Zona B. Más tarde, a las 17.00, se disputará uno de los duelos más destacados de la jornada: Newell's - Boca, por la Zona A. A las 19.15, River - Rosario Central jugarán por la Zona B, mientras que a las 21.30 se enfrentarán Lanús - Instituto, por la Zona A.

La tercera jornada se completará el lunes 3 de agosto. Desde las 16.45, Sarmiento - Ind. Rivadavia Mza. jugarán por la Zona B. A las 19.00 habrá dos encuentros en simultáneo: Platense - Talleres y Vélez - Independiente, ambos por la Zona A. Finalmente, a las 21.15, se cerrará la fecha con dos partidos: Central Córdoba - San Lorenzo, por la Zona A, y Huracán - Atlético Tucumán, por la Zona B.