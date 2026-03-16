El Portezuelo rindió homenaje a Pedro Roberto Arias con una carrera histórica

Las calles y senderos de Villa El Portezuelo se convirtieron nuevamente en escenario de esfuerzo, emoción y recuerdo durante la reciente edición de la carrera en homenaje a Pedro Roberto Arias, histórico atleta cuyo legado sigue marcando la pauta en el atletismo provincial. La prueba, considerada una de las más emblemáticas del calendario deportivo de Catamarca, volvió a reunir a corredores provenientes de distintos puntos de la provincia y de otras regiones del NOA, quienes disputaron las distancias de 10 kilómetros y 5 kilómetros en un evento que combina deporte y memoria.

Organizada un año más por la Familia Arias, la competencia mantiene viva una tradición que nació como tributo a un hombre que dedicó su vida al atletismo. La jornada no solo premió la velocidad y resistencia de los atletas, sino que también reforzó el sentido de comunidad y respeto hacia la historia del deporte local.

Resultados destacados en 10 kilómetros

En la distancia de 10 kilómetros, la competencia masculina tuvo como gran protagonista a Antonio Guitian, representante de Santa María, quien se coronó con un tiempo de 35 minutos y 44 segundos. Lo siguieron de cerca Juan Manuel Rosales con 35m53s y Alejo Soria Ponce con 36m12s, completando un podio competitivo y ajustado.

Entre las damas, la victoria fue para Paola Olea, que cruzó la meta con un registro de 44 minutos y 42 segundos. El segundo lugar correspondió a Clara Morales con 45m22s, mientras que Miriam Vega, oriunda de El Rodeo, cerró el podio con 46m12s. Estos resultados reflejan la intensidad y el alto nivel de la prueba en ambas categorías, consolidando la carrera como un referente del atletismo provincial.

5 kilómetros: velocidad y precisión

La distancia más corta, de 5 kilómetros, también ofreció una competencia reñida. En la rama masculina, Julián Vázquez Ríos se quedó con el primer puesto con 17m58s, escoltado por Walter Avalos con 18m17s y Germán Seco con 18m42s.

En la clasificación femenina, la victoria fue para Gretel Saquilán, quien cruzó la meta en 20m11s, seguida por Mariana Muñoz con 21 minutos y Mónica Giménez con 23m38s. La prueba de 5 kilómetros permitió a los atletas demostrar su velocidad y estrategia, convirtiéndose en una categoría que atrae tanto a jóvenes promesas como a corredores experimentados.

Participación por edades y comunidad

Más allá de los podios generales, la carrera contó con una amplia participación en distintas categorías por edades, tanto en 10 como en 5 kilómetros. Atletas de diversos puntos de la provincia y del país se dieron cita para formar parte de un evento que ha trascendido lo deportivo para convertirse en patrimonio del atletismo catamarqueño. Esta diversidad de participantes refleja el alcance y la relevancia de la competencia, consolidando su carácter inclusivo y familiar.

Legado y memoria viva

La carrera de Villa El Portezuelo no es solo una prueba atlética; es un encuentro de familias, amigos y atletas que cada año se reúnen para honrar el legado de Don Pedro Arias, símbolo de dedicación y pasión por el deporte. Cada paso recorrido por los corredores recuerda la historia de un hombre que dejó una huella imborrable en el atletismo local.

El espíritu del "Señor del Atletismo" sigue encendido en cada edición, conectando generaciones y manteniendo viva una tradición que celebra el esfuerzo, la disciplina y la memoria. La competencia reafirma su estatus como una de las pruebas más queridas y respetadas de la provincia, consolidando a Villa El Portezuelo como un punto de encuentro indispensable para quienes valoran la historia y la pasión por el atletismo.

PODIOS GENERALES 10 KM

Caballeros:

1ro Antonio Guitian (Santa María) - 35m44s

2do Juan Manuel Rosales - 35m53s

3ro Alejo Soria Ponce - 36m12s

Damas:

1ra Paola Olea - 44m42s

2da Clara Morales - 45m22s

3ra Miriam Vega (El Rodeo) - 46m12s

PODIOS GENERALES 5 KM

Caballeros:

1ro Julián Vázquez Ríos - 17m58s

2do Walter Avalos - 18m17s

3ro Germán Seco - 18m42s

Damas:

1ra Gretel Saquilan - 20m11s

2da Mariana Muñoz - 21m

3ra Mónica Giménez - 23m38s

GANADORES POR CATEGORÍAS

DISTANCIA 10 KM:

20 a 22 años: Julián Marciante

23 a 29 años: Alejo Soria Ponce / Gimena Cisternas

30 a 34 años: Juan Manuel Rosales / Karina Ramos

35 a 39 años: Hugo Muller / Clara Morales

40 a 44 años: Antonio Guitian / Claudia Rivera

45 a 49 años: Luis Marcelo Sosa / Paola Olea

50 a 54 años: Roque Campos / Sonia Rodríguez

55 a 59 años: Horacio Castellanos / Ramona Ibáñez

60 a 64 años: José Luis Leal (Mendoza)

65 a 69 años: Nelly Toledo

Open: José "Pikito" Córdoba

DISTANCIA 5 KM:

14 a 15 años: Ramiro Romero Ovejero / Sofía Chayle Morales

18 a 19 años: Benjamín Páez de La Torre

20 a 22 años: Valentina Zambrano

23 a 29 años: Julián Vázquez Ríos / Mariana Muñoz

30 a 34 años: Patricio Díaz Tillar / Gretel Saquilán

35 a 39 años: Marcelo Bazán / Gabriela Cejas

40 a 44 años: Walter Avalos / Ana Zurita

45 a 49 años: Pablo Gaitán / Rita Avellaneda

50 a 54 años: Rafael Moreno / Mónica Giménez

55 a 59 años: Ramón Montalbán / Alejandra Millican

60 a 64 años: Arnaldo Obregón / Inés Visñovezky

65 a 69 años: Sergio Campagnale / Irma Figueroa

70 a 74 años: Oscar Suárez Azar

Open: Jonathan Parsons