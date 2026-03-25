El posible 11 titular de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania

La Selección argentina se prepara para afrontar su primer compromiso de la actual ventana internacional, cuando este viernes se enfrente a Mauritania en el estadio La Bombonera. El encuentro se presenta como una instancia clave dentro del calendario del equipo dirigido por Lionel Scaloni, en un tramo en el que cada partido comienza a adquirir un valor estratégico de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En este contexto, el cuerpo técnico ya inició los trabajos en el Predio Lionel Messi, donde se llevó adelante el primer entrenamiento con el plantel convocado. A partir de estas prácticas, comenzaron a surgir indicios sobre el posible equipo titular que saltaría al campo de juego.

La decisión de apostar por los titulares

Según se conoció a partir de información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador tendría decidido utilizar a sus mejores jugadores desde el inicio, a pesar del nivel futbolístico del rival.

Esta decisión se explica por el momento del calendario: se trata de los últimos partidos antes de la Copa del Mundo 2026, lo que convierte cada encuentro en una oportunidad para ajustar detalles, consolidar esquemas y fortalecer el funcionamiento colectivo del equipo.

De esta manera, el partido ante Mauritania no será tomado como un simple compromiso amistoso, sino como un ensayo relevante dentro de la preparación del seleccionado.

La base del equipo

El posible once titular que analiza Scaloni presenta una base consolidada, con nombres habituales en cada línea del campo. Sin embargo, también aparecen algunas incógnitas que podrían definirse en los entrenamientos previos.

En el arco, no habría sorpresas:

Emiliano "Díbu" Martínez será el encargado de custodiar la portería

En la defensa, el equipo formaría con:

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico o Valentín Barco

Aquí surge la primera duda del entrenador, con una disputa en el lateral izquierdo entre Tagliafico y Barco.

Un mediocampo con cuatro nombres definidos

En la mitad de la cancha, Scaloni apostaría por una línea de cuatro jugadores, combinando juventud y presencia habitual en el equipo.

El mediocampo estaría integrado por Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

Esta conformación refleja una estructura que busca equilibrio entre recuperación, distribución y generación de juego, en un esquema que el entrenador viene utilizando como base en distintas presentaciones.

La delantera con Messi

En el frente de ataque, el equipo contará con su principal figura: Lionel Messi, quien será el eje ofensivo del conjunto El capitán estará acompañado por un delantero que aún no está definido, en una de las principales incógnitas del armado del equipo. La disputa se da entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Ambos jugadores compiten por un lugar como referencia dentro del área, en una decisión que Scaloni deberá resolver antes del encuentro.

El posible once completo

De acuerdo a los datos que trascendieron, la formación probable de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania sería:

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico o Valentín Barco

Giuliano Simeone

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Nicolás Paz

Lionel Messi

Julián Álvarez o Lautaro Martínez

Director técnico: Lionel Scaloni