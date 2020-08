El profesor Maza anunció que no seguirá al frente de la ASOCAT

En los últimos días, se instaló la versión que el profesor Jesús Maza no seguirá siendo el presidente de la Asociación Catamarqueña de Atletismo. Esto fue confirmado por el propio Maza al medio Botineros Diario donde manifestó que una vez que se haga la Asamblea, dejará el cargo.

“Es un año muy particular por el COVID 19 pero estamos trabajando en sintonía con lo que nos pide la Confederación Argentina de Atletismo. Estamos sujetos a la decisión de ellos y de la Secretaría de Deportes de la Nación. Para hacer alguna actividad, estamos siempre sujetos de la Confederación como entidad oficial y si queremos hacer algo tenemos que tener su autorización y de la Secretaría de Deportes”, detalló el atleta.“Por ahora, lo que nos pidieron que primero la salud, atento a los requerimientos de los distintos COE a lo que se establece en base a la prevención del virus. Estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente de la Confederación Argentina Daniel Sotto: Prefiero que me critiquen y no que me culpen por alguna cuestión que pueda resultar de esto”, agregó Maza.



“Este año nos corresponde la asamblea, que queremos hacerla en septiembre. Tenemos que hacerla el 30 de septiembre, y después tenemos el plazo lógico que da Personería Jurídica para hacer una asamblea”, sostuvo y añadió: “La idea es hacerla lo más pronto posible porque pienso darle la oportunidad a nuevas generaciones que quieran seguir el paso, seguir guiando el atletismo provincial. Cada uno cumple una etapa. En lo personal, tengo nuevas perspectivas en otras actividades pero la idea es que venga gente que quiera seguir con propuestas nuevas, quizá mejores”. Al ser consultado si estaba confirmando su partida de Asocat, respondió: “Es prácticamente un hecho. Ya he cumplido un tiempo,