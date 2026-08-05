El Real Madrid cede a Mastantuono a un equipo de la Serie A

El Real Madrid alcanzó un acuerdo con Fiorentina para ceder a préstamo al mediocampista argentino Franco Mastantuono, quien disputará la temporada 2026/27 en el conjunto italiano con el objetivo de sumar continuidad y protagonismo en el fútbol europeo.

La operación contempla una cesión por una temporada, sin opción de compra y sin obligación de adquisición por parte del club italiano. De esta manera, el futbolista dejará temporalmente la institución española para incorporarse al equipo de Florencia, donde buscará acumular minutos de competencia antes de regresar al club madrileño.

El préstamo se extenderá hasta junio de 2027, fecha en la que Mastantuono deberá reincorporarse al Real Madrid, entidad que mantiene intacta su planificación respecto del jugador y que considera esta salida como una etapa de desarrollo dentro de su carrera deportiva.

Viaje a Italia y pasos previos a la incorporación

Como parte de la operación, el futbolista viajará durante el transcurso de la semana hacia Italia para cumplir con los procedimientos previos a su incorporación.

El cronograma establecido contempla la realización de la revisión médica, instancia habitual antes de oficializar una transferencia, y posteriormente la firma de la documentación correspondiente que formalizará su vínculo con la institución de Florencia para la temporada 2026/27.

Una vez completados esos trámites, Mastantuono quedará a disposición de Fiorentina para iniciar una nueva etapa en el fútbol italiano.

Una cesión con condiciones claras

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que el préstamo no incluirá opción ni obligación de compra, condición que fue establecida por el Real Madrid con el propósito de conservar la totalidad de los derechos del futbolista argentino.

Además, las partes tampoco fijaron porcentajes en favor de Fiorentina ante una eventual transferencia futura, por lo que el club italiano no obtendrá participación sobre una posible venta del jugador una vez concluida la cesión.

De esta manera, el préstamo no modifica la situación contractual de Mastantuono con la institución española ni representa una salida definitiva del plantel.

La apuesta del Real Madrid

Desde el Real Madrid consideran que Franco Mastantuono representa una pieza importante dentro del proyecto deportivo a largo plazo del club. Sin embargo, la institución entendió que el mediocampista necesitaba encontrar un destino que pudiera ofrecerle una mayor participación competitiva luego de no lograr consolidarse como titular durante su primera campaña en España.

Con ese diagnóstico, el préstamo aparece como una alternativa para favorecer su crecimiento futbolístico, permitiéndole sumar experiencia y continuidad antes de regresar a la capital española.

El objetivo principal será que el argentino acumule minutos de juego en una liga de primer nivel mientras el Real Madrid sigue de cerca su evolución deportiva para definir posteriormente cuál será su lugar dentro del plantel.

Fiorentina se quedó con el préstamo

En la negociación por el futbolista, Fiorentina terminó imponiéndose sobre otros clubes que también habían manifestado interés en incorporarlo. Según la información difundida, el conjunto italiano tomó ventaja sobre Roma, Valencia y otras instituciones que habían realizado consultas por la situación del mediocampista argentino.

Finalmente, la entidad de Florencia aceptó las condiciones establecidas por el Real Madrid, especialmente aquellas relacionadas con la ausencia de una opción de compra y el compromiso de devolver al jugador una vez finalizada la temporada.

Ese entendimiento permitió cerrar el acuerdo para que Mastantuono dispute la campaña 2026/27 en la Serie A.

La confirmación del acuerdo

La operación fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, quien anunció el cierre de la negociación mediante su tradicional expresión "here we go", utilizada cuando una transferencia ya quedó acordada entre las partes y únicamente restan los procedimientos administrativos para su oficialización.

Con ese anuncio quedó ratificado que el préstamo ya fue convenido y que solo resta completar la revisión médica y la firma de la documentación correspondiente.

Un contrato de largo plazo con el club español

La cesión de Mastantuono no altera el vínculo contractual que mantiene con el Real Madrid.

El futbolista argentino tiene contrato con la institución española hasta el 30 de junio de 2031, por lo que la salida hacia Fiorentina constituye una cesión temporal dentro del proyecto deportivo diseñado por el club madrileño.

La decisión responde a la intención de que el jugador gane continuidad competitiva en el fútbol italiano y regrese con una mayor experiencia para volver a ser evaluado por el cuerpo técnico del Real Madrid.