El reclamo de Di María a Scaloni por su ausencia en la Selección

Ángel Di María pidió un lugar en la selección nacional de cara a las nuevas convocatorias.

"Yo siempre estoy a disposición de la selección. Esta temporada tenía en mente jugar una última Copa América, pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza", destacó el jugador del PSG, de 33 años.

Di María es el único futbolista de la "vieja" camada del seleccionado, entre los que se incluye a Sergio Agüero, Lionel Messi y Nicolás Otamendi, que perdió terreno en el equipo nacional conducido por Lionel Scaloni.

En la Copa América 2019 fue la última vez que el rosarino vistió la camiseta del seleccionado.

"No hay mucho para decir. Acabo de terminar una excelente temporada y no me han llamado una sola vez", aseguró Di María al diario francés L'equipe.