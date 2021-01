El riojano radicado en Catamarca, "Sansón" Rosa, debutará como boxeador profesional

El riojano radicado en Catamarca, Ángel “Sansón” Rosa de 20 años de edad, debutará en el campo rentado el próximo 22 de enero en la provincia de Mendoza, con rival a confirmar.

El boxeador del gimnasio “Elvis Boxing”, arrancará su etapa profesional de la mano del reconocido DT, el joven Joel Corzo. Rosa, de gran trayectoria en el campo amateur a nivel nacional, finalmente tendrá la oportunidad que buscó desde que se inició en la disciplina: llegar al profesionalismo.

“Vengo bien en los entrenamientos, fuertísimo, entrenando en doble turno con preparador físico no paré en todo el año, con todo. La última pelea que hice fue en febrero de 2020, de ahí no paré, seguí entrenando como tiene que ser, porque sé que se viene un 2021 lleno de logros, un camino nuevo así que me vengo preparando muy bien con mi equipo, con mi DT Joel Corzo a la cabeza así que estamos bien física y mentalmente para lo que se viene en este año nuevo. El 22 de enero arrancamos en la provincia de Mendoza, todavía no sé el rival, así que a concentrarnos y a seguir con los entrenamientos”, afirmó a RING Catamarca el talentoso púgil riojano.