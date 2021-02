El santamariano Dardo Medina abandonó el SARR

Una serie de acontecimientos desafortunados terminaron con el sueño de Dardo Medina, piloto del Onduros Rally, que lamentablemente lo llevaron al abandono del South American Rally Race.

Durante las dos últimas jornadas, y luego de haber tenido una etapa normal, sobrevino una caída y posterior problemas en la moto que lo hicieron estar casi todos los dos últimos días parado en las dunas.

Esta caída además reavivo un dolor de espalda por la cual Medina estuvo parado todo el año pasado y solo pudo recuperar algo unos dos meses antes de la carrera.

“la mente esta, pero el cuerpo esta vez me abandona, no puedo seguir, estoy con muchos dolores en la cintura y la espalda, te juro que esto no me lo esperaba, pero tengo que pensar que habrá muchas más carreras y muchos más SARR de acá en adelante y para eso no puedo seguir comprometiendo el cuerpo”, nos decía Dardo Medina.

En tanto su compañero de equipo Rubén Lagoria continúa su competencia rumbo al vivac de Salta que se corre hoy lunes 22 de febrero.