El tenis argentino sueña en grande con tres finales a todo o nada: hora y TV de los partidos

El tenis argentino vive un domingo especial y cargado de expectativas, con tres representantes en finales de distintos puntos del circuito ATP, una coincidencia que potencia la ilusión y marca una jornada de enorme relevancia para el deporte nacional. Román Andrés Burruchaga en Houston, Marco Trungelliti en Marrakech y Mariano Navone en Bucarest saldrán a la cancha con el mismo objetivo: la consagración.

Con caminos distintos pero una ilusión compartida, los tres tenistas lograron construir semanas soñadas y ahora buscarán transformarlas en trofeos. La agenda del día ofrece una secuencia perfecta para seguir el recorrido albiceleste desde temprano hasta la tarde, con acción en Rumania, Marruecos y Estados Unidos.

Navone abre la ilusión en Bucarest

La primera cita del día será en el ATP 250 de Bucarest, donde Mariano Navone volverá a instalarse en una definición tras una batalla de más de tres horas ante Botic van de Zandschulp. El argentino mostró carácter, resistencia y capacidad de reacción para revertir un partido que parecía perdido y terminó imponiéndose en tres sets muy disputados.

El bonaerense jugará su segunda final en Bucarest y enfrente tendrá al español Daniel Mérida, que llega en gran forma luego de vencer al húngaro Fábián Marozsán. Con antecedentes positivos en el torneo y la confianza en alza, Navone intentará dar el paso que le faltó en su intento anterior y cerrar la semana con el título.

ATP 250 de Bucarest

08.00

Mariano Navone vs Daniel Mérida

TV: ESPN y Disney+

Trungelliti en Marrakech

Más tarde, el foco se trasladará al ATP de Marrakech, donde Marco Trungelliti protagoniza una de las historias más resonantes de la semana. A los 36 años, el santiagueño disputará la primera final ATP de su carrera, después de vencer al ítalo-argentino Luciano Darderi en sets corridos y firmar una actuación que consolidó una semana consagratoria.

Antes, en cuartos, ya había superado al francés Corentin Moutet, en una campaña que además lo devolvió al Top 100. En la final se medirá con el español Rafael Jódar, quien llega con autoridad tras eliminar a Camilo Ugo Carabelli. La definición presenta un contraste atractivo entre la experiencia de Trungelliti y la frescura de su rival, en un duelo abierto.

ATP de Marrakech

11.00

Marco Trungelliti vs Rafael Jódar

TV: ESPN y Disney+

Burruchaga en Houston

El cierre de la jornada tendrá como protagonista a Román Andrés Burruchaga, que en el ATP 250 de Houston afrontará la prueba más exigente de su carrera cuando se mida con el estadounidense Tommy Paul, cuarto preclasificado y ex top 10.

El argentino llega con enorme confianza luego de aplastar a Thiago Tirante por 6-1 y 6-1, una actuación dominante que lo consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo. Su recorrido previo incluyó triunfos ante Adam Walton, Brandon Nakashima y Learner Tien, reflejo de una semana de altísimo nivel.

Del otro lado estará Paul, que alcanzó la final tras un durísimo partido ante Frances Tiafoe. Para Burruchaga, hijo del campeón del mundo con la Selección argentina en 1986, será su primera final ATP, con la ilusión de sumarse a la lista de campeones argentinos en Houston.

ATP 250 de Houston

16.30

Román Andrés Burruchaga vs Tommy Paul

TV: ESPN y Disney+

La agenda completa del domingo argentino

Las finales del día con presencia nacional configuran una jornada única:

08.00 / Mariano Navone vs Daniel Mérida / Bucarest

11.00 / Marco Trungelliti vs Rafael Jódar / Marrakech

16.30 / Román Andrés Burruchaga vs Tommy Paul / Houston

Con tres historias diferentes, tres contextos competitivos y la misma bandera, el tenis argentino afronta un domingo que puede quedar marcado como uno de los más especiales de la temporada, con la posibilidad de transformar la ilusión en una cosecha histórica de títulos.