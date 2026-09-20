Juegos Sudamericanos 2026: Argentina afronta un domingo cargado de competencia en Santa Fe

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan este domingo 20 de septiembre con el noveno día de competencia oficial. La decimotercera edición del certamen se desarrolla entre el 12 y el 26 de septiembre y cuenta con la participación de la delegación argentina, que está conformada por 658 atletas.

La jornada presenta una agenda extensa para los deportistas nacionales, con competencias distribuidas en distintas disciplinas y horarios. Algunas tendrán finales y definiciones por medallas, mientras que otras continuarán con instancias clasificatorias o partidos correspondientes a las diferentes etapas de sus respectivos torneos.

Entre las actividades previstas se encuentran las finales de esquí náutico y wakeboard, las competencias de tiro deportivo, judo, natación artística, ciclismo de pista, gimnasia rítmica y trampolín, además del concurso ecuestre y las distintas categorías de lucha. También tendrán actividad los seleccionados argentinos de hockey sobre césped, rugby 7 y handball, mientras que la vela transitará su última jornada y el surf continuará con la competencia de shortboard masculino y femenino.

Esquí náutico y wakeboard: jornada de finales

El esquí náutico y wakeboard tendrá una intensa actividad desde primera hora. A las 9.30 comenzarán las finales de slalom femenino, con participación de Violeta Mociulsky, Isabella Besso Valero y Terhi Gisler.

A la misma hora se disputará la final de slalom masculino, en la que competirán Tobías Giorgis, Francisco Giorgis, Bautista Ahumada Cirrincione y Antonio María Collazo. La actividad continuará a las 11.15, nuevamente con las finales de figuras. En la rama femenina participarán Mociulsky, Besso Valero y Gisler, mientras que en la masculina volverán a competir Giorgis, Giorgis, Ahumada Cirrincione y Collazo.

Por la tarde, desde las 15.00, se desarrollarán las finales de salto femenino y masculino, también con participación argentina.

Tiro, judo y natación artística

En tiro deportivo, a las 9.00, será el turno de Alexis Eberhardt en la clasificación de 50 metros rifle tres posiciones masculino. El deportista cerrará de esta manera su participación en los Juegos, después de haber competido también en rifle de aire.

El judo tendrá actividad desde las 9.00 con los equipos mixtos en las instancias preliminares. Allí participarán Ivo Dargoltz, Agustina De Lucía y el equipo argentino. Las finales de equipos mixtos están programadas para las 12.30.

En tanto, a las 11.30, la natación artística tendrá al equipo mixto argentino en la rutina acrobática. El conjunto estará integrado por Milva Aimetta, María Carasatorre, Clara Rivero y Mercedes Romero Acuña, junto al resto del equipo nacional.

Ciclismo y gimnasia, con presencia argentina

El ciclismo de pista tendrá sus primeras instancias a las 11.00, con las clasificaciones de persecución por equipos y velocidad por equipos. En estas pruebas competirá Tomás Moyano junto al resto del equipo argentino.

Las finales están previstas para las 18.10. Moyano está confirmado para integrar la persecución por equipos masculina de este domingo. La gimnasia rítmica tendrá a las argentinas desde las 14.00, cuando se dispute la final de 5 pelotas y el concurso múltiple individual. Allí participará Camila Schaffer, junto con las demás representantes nacionales clasificadas.

También desde las 14.00 será el turno de la gimnasia trampolín, con las clasificaciones individuales femenina y masculina. La representación argentina estará a cargo de Lucía Maldonado, Valentina Podestá, Tobías Weise Gontier y Santiago Ferrari.

Ecuestre y lucha: competencias individuales y por equipos

En la disciplina ecuestre, desde las 11.00, se desarrollará el concurso completo, con la prueba de salto individual y por equipos. Los representantes argentinos serán Juan Alberto Benítez Gallardo, Luciano Brunello y Marcelo Humberto Rawson.

La lucha tendrá una programación exclusivamente femenina durante el domingo. A las 10.00 comenzarán las eliminatorias de estilo libre femenino, con participación de las representantes argentinas en las distintas categorías.

Las definiciones llegarán desde las 17.00, cuando se disputen las finales y los combates correspondientes por las medallas.

Pelota vasca y el debut de Alfredo Villegas

La pelota vasca tendrá durante la jornada los primeros partidos argentinos en frontball, frontón y pelota goma trinquete.

Uno de los encuentros destacados será el programado para las 17.00, cuando Argentina se enfrente a Uruguay en pelota goma trinquete, con la participación de Alfredo Villegas. El puntano hará este domingo su debut en la modalidad de pelota goma. Posteriormente, tendrá partidos ante Perú y Chile, dentro de la continuidad de la competencia.

Hockey, rugby y handball

Los seleccionados argentinos también tendrán una jornada cargada. En hockey sobre césped, a las 12.00, será el turno de Los Leones, que enfrentarán a Uruguay. Dos horas más tarde, a las 14.00, Las Leonas se medirán con Perú.

El rugby 7 tendrá tres horarios relevantes para la delegación nacional. A las 15.14, Las Yaguaretés jugarán ante Uruguay. Luego, a las 16.20, Los Pumas 7's se enfrentarán con Brasil. A las 20.12 está prevista la final masculina, con participación argentina en caso de que el seleccionado consiga la clasificación.

En handball, La Garra jugará desde las 19.30 frente a Paraguay.

La vela transita su última jornada

La vela continuará este domingo desde las 12.00 con las regatas finales de las distintas clases. La disciplina se extiende hasta el domingo 20 y cuenta con siete pruebas, todas con representación argentina.

La nómina de deportistas nacionales incluye:

Chiara Ferretti , iQFoil femenino.

, iQFoil femenino. Joaquín Reutemann , iQFoil masculino.

, iQFoil masculino. Luciana Cardozo , Sunfish femenino.

, Sunfish femenino. Martín Alsogaray , Sunfish masculino.

, Sunfish masculino. Lucía Falasca , ILCA 6 femenino.

, ILCA 6 femenino. Francisco Guaragna Rigonat , ILCA 7 masculino.

, ILCA 7 masculino. Florencia Galimberti y Luciano Pesci, Snipe mixto.

La jornada final de la disciplina concentrará así la participación argentina en las diferentes clases que forman parte del programa de los Juegos Suramericanos.

El surf continúa en Playa Grande

El surf también tendrá actividad durante este domingo. En Playa Grande continuará la competencia de shortboard masculino y femenino, con los argentinos Francisco Gil, Thiago Pezzatti, Luciana Indurain y Victoria Muñoz.

Los cuatro deportistas iniciaron su participación en la competencia durante la jornada del sábado y continuarán este domingo dentro del programa de la disciplina.

Con esta programación, Argentina afrontará el noveno día de competencia oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La agenda nacional se extenderá desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, con finales, clasificaciones, eliminatorias, partidos y regatas que tendrán representación de los 658 atletas que integran la delegación argentina en esta decimotercera edición del certamen, que continuará hasta el 26 de septiembre.