Empezó el Mundial 2026, el primero de la historia con 48 equipos

La espera llegó a su fin. Este jueves comenzó oficialmente la Copa del Mundo 2026, un torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol por una serie de características inéditas que lo convierten en una edición sin precedentes. Con la ceremonia inaugural desarrollada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, quedó formalmente inaugurado el campeonato que reunirá a 48 selecciones nacionales y que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

La nueva edición del Mundial presenta múltiples hitos históricos. Por primera vez participarán 48 equipos, por primera vez la organización estará compartida por tres países anfitriones y, además, el torneo contará con tres ceremonias inaugurales, una en cada una de las naciones organizadoras.

La apertura se llevó a cabo en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial: el Estadio Azteca, recinto que forma parte de la memoria colectiva del deporte por haber sido el lugar donde se consagraron dos de las máximas leyendas de la historia del fútbol, Pelé y Diego Maradona.

Tras el espectáculo inaugural, México y Sudáfrica quedaron encargados de abrir oficialmente la competencia dentro del campo de juego, enfrentándose en el partido inaugural programado para las 16:00 horas.

¡Oficialmente arrancó el Mundial 2026! 🌎 Así es la inauguración en México 🏆🇲🇽



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Un espectáculo global en el Estadio Azteca

La FIFA dio inicio a la Copa del Mundo mediante una ceremonia que tuvo como figura central a la cantante colombiana Shakira. El espectáculo reunió además a una destacada nómina de artistas internacionales que participaron de la celebración desarrollada en México.

Entre los artistas presentes se encontraron:

• Shakira.

• J Balvin.

• Maná.

• Alejandro Fernández.

• Belinda.

• Burna Boy.

• Danny Ocean.

• Los Ángeles Azules.

• Lila Downs.

• Tyla.

Shakira deslumbra en la ceremonia de la inauguración del Mundial 🪩



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La ceremonia formó parte de una propuesta inédita impulsada por la FIFA para esta edición del campeonato, que contempla actos inaugurales diferenciados en cada uno de los países organizadores.

Miles de espectadores acompañaron la celebración desde las tribunas mientras México, Estados Unidos y Canadá comenzaron a vivir una competencia que promete convertirse en una de las más importantes de la historia del fútbol.

Las próximas ceremonias inaugurales

Luego de la apertura realizada en México, la actividad continuará con los eventos programados en Canadá y Estados Unidos.

En el caso de Canadá, la ceremonia tendrá lugar el viernes 12 de junio a las 14:30 horas. Posteriormente se disputará el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a las 16:00 horas en el Estadio Toronto.

La ceremonia canadiense contará con la participación de:

• Michael Bublé.

• Alanis Morissette.

• Elyanna.

• Jessie Reyez.

• Alessia Cara.

• William Prince.

• Vegedream.

• Nora Fatehi.

• Sanjoy.

Más tarde será el turno de Estados Unidos.

La ceremonia inaugural estadounidense está prevista para el viernes 12 de junio a las 20:30 horas y será seguida por el partido entre Estados Unidos y Paraguay a las 22:00 horas en el SoFi Stadium. El espectáculo artístico estará encabezado por:

• Katy Perry.

• Anitta.

• LISA.

• Future.

• Rema.

• Tyla.

La ilusión argentina y el último Mundial de Messi

Entre las selecciones que llegan como protagonistas aparece la Argentina, que afronta el certamen con la expectativa de alcanzar una nueva consagración mundial.

El equipo nacional buscará sumar su cuarta estrella apenas tres años y medio después de haber obtenido el título en Qatar, manteniendo gran parte de la estructura que logró la coronación en Lusail.

Uno de los principales focos de atención estará puesto en Lionel Messi, quien disputará su sexto Mundial. El capitán argentino cumplirá 39 años durante el desarrollo del torneo y, según se señala, muy probablemente afrontará la última Copa del Mundo de su carrera.

Su presencia le permitirá establecer un récord inédito de participaciones en la máxima competencia del fútbol internacional. La Selección Argentina debutará el próximo martes frente a Argelia y llegará al estreno con la base del plantel que obtuvo el campeonato mundial en Qatar.

Entre los equipos mencionados como principales amenazas para las aspiraciones argentinas aparecen:

• Francia.

• España.

• Brasil.

• Portugal.

• Alemania.

• Inglaterra.

Un Mundial sin precedentes

La Copa del Mundo 2026 representa una transformación significativa en la estructura tradicional del torneo. Entre las principales características de esta edición se destacan:

• Participación de 48 selecciones.

• Organización compartida por tres países.

• Realización de tres ceremonias inaugurales.

• Disputa de 104 partidos.

• Competencia distribuida en 16 sedes.

• Final programada para el 18 de julio.

El campeonato se extenderá durante poco más de un mes y concluirá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el partido decisivo.