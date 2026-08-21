En medio de la guerra con AFA, Herrera vuelve a dirigir a River tras el penal no cobrado ante Boca

Darío Herrera volverá a dirigir a River después de varios meses y lo hará en un escenario cargado de antecedentes. El árbitro fue designado para el encuentro que el próximo domingo disputarán el Millonario y Vélez en el estadio Monumental, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

La designación adquiere especial relevancia por tratarse del primer partido de River dirigido por Herrera desde el último Superclásico ante Boca, disputado el 19 de abril, cuando el conjunto xeneize se impuso por 1-0 en el Monumental.

Aquella tarde, el único gol del encuentro fue convertido de penal por Leandro Paredes, luego de una intervención del VAR durante el primer tiempo. Sin embargo, la jugada que quedó bajo mayor controversia se produjo en la última acción del partido, ya en tiempo de descuento, cuando River buscaba alcanzar el empate.

En ese momento, Lautaro Blanco empujó por la espalda a Lucas Martínez Quarta dentro del área, mientras el defensor de River intentaba disputar una pelota enviada por Marcos Acuña. Herrera decidió no sancionar penal y, desde la cabina del VAR, tampoco fue convocado para revisar la acción.

La determinación generó fuertes reclamos de los jugadores de River una vez finalizado el encuentro. Martínez Quarta, quien aquella tarde era el capitán del equipo, fue uno de los futbolistas que encabezó las protestas contra el árbitro.

La jugada que pudo haber cambiado el final del Superclásico

La polémica tomó una dimensión todavía mayor por el momento en que ocurrió. La acción se produjo prácticamente sobre el cierre del partido, cuando River tenía la posibilidad de buscar el empate.

Un eventual penal le habría otorgado al conjunto de Núñez la oportunidad de igualar el Superclásico, que hasta ese momento estaba 1-0 a favor de Boca. Por eso, la decisión de Herrera de dejar continuar el juego y la posterior determinación del VAR de no solicitar una revisión quedaron en el centro de los cuestionamientos.

El episodio volvió a adquirir repercusión semanas después cuando Claudio Úbeda, quien era el entrenador de Boca en aquel encuentro, reconoció que había existido una infracción.

"Fue penal. Sí, sí, estaba a la vista. Que no lo haya cobrado es otra cosa", afirmó Úbeda en una entrevista con TyC Sports. La declaración sumó un nuevo elemento a una discusión que ya había provocado reclamos dentro del campo y explicaciones posteriores por parte de los protagonistas de la actuación arbitral.

La explicación de Herrera sobre el contacto

Después del Superclásico trascendió la explicación brindada por Herrera acerca de la jugada protagonizada por Blanco y Martínez Quarta. El árbitro consideró que efectivamente había existido contacto de Blanco sobre el defensor de River, pero interpretó que la intensidad del empujón no había sido suficiente como para provocar la caída del futbolista.

Además, Herrera entendió que Martínez Quarta se había dejado caer al sentir el empujón. A partir de esa interpretación decidió no sancionar la infracción y continuar el juego.

La decisión tampoco fue modificada desde el VAR. De esta manera, la jugada no fue revisada en el monitor por Herrera, pese a los reclamos posteriores y a la importancia que tuvo la acción sobre el cierre del partido.

El contraste con el penal que sí fue revisado

La controversia también estuvo relacionada con una diferencia de criterio dentro del mismo encuentro. Durante el primer tiempo, el VAR sí intervino para advertir una mano de Lautaro Rivero dentro del área. Luego de esa intervención, Herrera sancionó el penal que Leandro Paredes convirtió y que permitió a Boca establecer el 1-0 definitivo.

La comparación entre ambas situaciones alimentó los cuestionamientos posteriores. Mientras en la primera jugada el VAR llamó la atención del árbitro sobre una acción dentro del área y la decisión terminó en un penal para Boca, en la última jugada del encuentro Herrera no fue convocado a revisar el empujón sobre Martínez Quarta.

La segunda acción se produjo además en un momento decisivo, con River buscando el empate y con el partido prácticamente terminado.

Paletta tuvo que explicar por qué no hubo revisión

El responsable del VAR durante aquel Superclásico fue Héctor Paletta, quien posteriormente debió salir públicamente a explicar los motivos por los que no convocó a Herrera para revisar la jugada.

La actuación de Paletta quedó así incorporada a la controversia generada por la decisión arbitral. La ausencia de una revisión en el monitor fue uno de los puntos que generó cuestionamientos después del encuentro.

En medio de la repercusión por su actuación en el Superclásico, además, tomaron estado público informaciones vinculadas con movimientos y operaciones con criptomonedas atribuidos al árbitro, un episodio que amplificó todavía más la polémica alrededor de su figura.

La sucesión de cuestionamientos convirtió aquella última jugada del partido en uno de los principales focos de discusión posteriores al encuentro entre River y Boca.