En medio del paro del fútbol, Tapia anunció un nuevo torneo nacional

La ciudad de Córdoba volvió a convertirse en el epicentro político del fútbol del interior argentino. El estadio cubierto Ángel Sandrín, perteneciente al Instituto Atlético Central Córdoba, fue sede del tercer encuentro de dirigentes del Consejo Federal del Fútbol Argentino, una convocatoria que reunió a más de 4.000 dirigentes provenientes de unas 233 ligas y federaciones, representantes de cerca de 5.000 clubes de todo el país.

El evento estuvo encabezado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, acompañado por el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Ambos participaron del cierre institucional de una jornada que combinó debates deportivos, anuncios estructurales y un fuerte mensaje político de respaldo a la actual conducción del fútbol argentino.

La convocatoria fue masiva y reflejó el peso institucional que el fútbol del interior busca consolidar dentro del esquema nacional. Dirigentes, representantes de ligas y referentes deportivos compartieron una jornada de trabajo en la que se abordaron distintos aspectos vinculados al presente y al futuro de las competiciones organizadas por el Consejo Federal.

Un anuncio clave: nace el Torneo Argentino del Interior

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la confirmación de un cambio estructural en la organización de los torneos del Consejo Federal. Durante su intervención, Tapia anunció la creación de una nueva categoría nacional que comenzará a disputarse a partir de la temporada 2027 y que llevará el nombre de Torneo Argentino del Interior.

El campeonato se ubicará por debajo del Torneo Federal A y tendrá carácter semiprofesional. Según se explicó durante la jornada, los clubes participantes deberán cumplir con una exigencia mínima de contratos profesionales para sus futbolistas, un aspecto considerado clave para mejorar la organización deportiva y laboral de los planteles.

Durante el encuentro también se adelantaron algunos puntos del proyecto que todavía se encuentran en análisis dentro del Consejo Federal:

Posible formato de competencia

Cantidad de equipos participantes

Sistema de ascensos y descensos

Integración dentro del calendario del fútbol argentino

El anuncio generó expectativa entre los dirigentes del interior, ya que implicaría la reaparición de una estructura competitiva similar a la que en su momento representó el Federal B, una categoría que durante años permitió ampliar la participación de clubes de todo el país en torneos nacionales.

Un mensaje político en un momento sensible

El encuentro se desarrolló además en un contexto particular para la dirigencia del fútbol argentino. La jornada coincidió con el paro que atraviesan distintas ligas del país y con tensiones institucionales dentro de la estructura de la AFA. Entre los episodios recientes que marcan ese clima se encuentra la salida del Club Atlético River Plate del Comité Ejecutivo de la AFA, un hecho que generó repercusiones dentro del ambiente dirigencial. En ese escenario, el acto también funcionó como una demostración de respaldo del fútbol del interior hacia la conducción actual de la AFA.

Uno de los discursos más contundentes fue el del dirigente cordobés Emeterio Farías, histórico referente de la Liga Cordobesa de Fútbol, quien defendió el protagonismo del interior dentro de la estructura dirigencial.

"Tenemos un presidente del interior y un tesorero del interior. Eso incomoda. Hay algunos vivos que desde hace mucho tiempo se quieren quedar con el sacrificio de todos nosotros y con nuestros clubes", afirmó durante su intervención ante los dirigentes presentes.

El discurso de Tapia

En el cierre del encuentro, Tapia agradeció la presencia de dirigentes de todas las regiones del país y subrayó la importancia de las instituciones deportivas dentro de sus comunidades. "El fútbol argentino es uno solo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo que realizan para venir y acompañar", expresó el titular de la AFA.

El dirigente también recordó el rol social que los clubes desempeñaron en momentos críticos, destacando su participación en situaciones de emergencia. "Los clubes cumplen una función enorme. Lo vimos cuando fueron vacunatorios durante la pandemia o cuando ayudaron a comunidades como Bahía Blanca", señaló.

Tapia afirmó además que uno de los principales objetivos de su gestión junto a Toviggino fue avanzar en la federalización del fútbol argentino, un proceso que busca equilibrar la representación y las oportunidades entre los clubes metropolitanos y los del interior. En esa línea, anunció una medida económica relevante: los clubes del Federal A comenzarán a percibir ingresos similares a los de la B Metropolitana, con el objetivo de equiparar las condiciones financieras entre ambas categorías.

Dirigentes y árbitros presentes en la jornada

Durante las primeras horas del encuentro comenzaron a llegar dirigentes de diferentes ligas y clubes del interior del país. Entre ellos se destacó la presencia de Manuel Pérez, titular del Racing de Córdoba, quien expresó su respaldo a la conducción de la AFA.

"Siempre hemos estado alineados y queremos que el fútbol del interior cada vez esté más fuerte", sostuvo el dirigente al arribar al estadio. También participó el exárbitro internacional Sergio Pezzotta, actual integrante de la comisión arbitral del Consejo Federal y secretario general de la HEDA. Pezzotta explicó que uno de los ejes del trabajo actual es la formación de árbitros del interior, a partir de una preselección de aproximadamente 150 jueces provenientes de todas las provincias.

Según detalló, el objetivo es que estos árbitros puedan nutrir en el futuro a distintas categorías del fútbol argentino, entre ellas:

Federal A

Primera Nacional

Primera División

"Hace tres años que venimos trabajando en mejorar el arbitraje del interior. Hay representantes de todas las provincias y de ahí saldrán árbitros que puedan llegar al Federal A, al Nacional B o incluso a Primera División", explicó.

Expectativa en los clubes del interior

Entre los dirigentes presentes también se encontraba Dante Ferlauto, titular del General Paz Juniors, quien destacó la importancia del encuentro y la expectativa que genera la eventual reaparición de una categoría similar al antiguo Federal B.

El dirigente señaló que los clubes aguardan definiciones del Consejo Federal sobre la organización de los torneos para las temporadas 2026 y 2027. "Esperamos resoluciones del Consejo Federal en cuanto a la disputa de los torneos en el transcurso del año 2026 y 2027", indicó.

Ferlauto consideró que la creación de un campeonato de estas características sería muy importante para los clubes del interior, ya que permitiría planificar temporadas más extensas y con mayor estabilidad deportiva. "Sería muy importante porque nos daría la posibilidad de jugar un torneo largo, donde vos planificás el año con otra tranquilidad", afirmó.

Además, valoró la posibilidad de que el nuevo torneo tenga un carácter semiprofesional con contratos obligatorios para los futbolistas, una medida que, según explicó, podría cambiar el funcionamiento de muchas instituciones.

"Si vos hacés contratos, esos jugadores quedan bajo la órbita del club. Hoy, como club amateur, muchas veces los jugadores se nos van y no participamos de nada", concluyó.



