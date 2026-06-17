En pleno Mundial, River oficializó la llegada de su segundo refuerzo

River oficializó este miércoles la incorporación del mediocampista uruguayo Mauro Arambarri, quien firmó su contrato en el Estadio Monumental y fue presentado como nuevo jugador de la institución. La ceremonia de firma se produjo luego de que el futbolista superara la revisión médica, paso previo indispensable para concretar su arribo.

Con este acto, el mediocampista se convirtió formalmente en el segundo refuerzo del mercado de pases, en una incorporación que refuerza el armado del plantel de cara a la próxima etapa de competencia. La presentación marcó el cierre de un proceso administrativo y médico que culminó con la rúbrica del vínculo profesional.

Detalles de la operación y estructura de los derechos federativos

Uno de los aspectos centrales de la operación radica en la estructura de la compra de los derechos del jugador. La institución confirmó que River adquirió la totalidad del pase, quedándose con el 100% de los derechos de Mauro Arambarri.

La distribución previa de esos derechos estaba fragmentada entre distintas partes, y la operación implicó su reconfiguración completa. Según lo informado:

50% de los derechos pertenecía a su club de procedencia.

pertenecía a su club de procedencia. 30% de los derechos estaba en manos de Boston River.

estaba en manos de Boston River. 20% restante era conservado por el propio jugador, Mauro Arambarri.

Con esta adquisición integral, River consolidó la propiedad total del futbolista, en una inversión que ronda los seis millones de euros, según lo detallado en la comunicación institucional.

Además, el contrato firmado establece que Arambarri quedará vinculado al club hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que proyecta su permanencia a mediano y largo plazo dentro de la estructura deportiva.

Comunicado oficial del club y anuncio institucional

La institución difundió un mensaje oficial a través de sus canales de comunicación, en el que confirmó la firma del vínculo y los pasos inmediatos del jugador dentro de la planificación del plantel.

El comunicado textual señaló:

"Mauro Arambarri firmó su contrato con River Plate. Este miércoles 17 de junio, el mediocampista selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del jueves, se incorporará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet".

Este mensaje oficial no solo formalizó la operación, sino que también estableció el cronograma inmediato de incorporación del futbolista a las actividades del plantel profesional.

Integración al plantel y arranque de la pretemporada

En términos deportivos, Arambarri no participó de la primera jornada de la pretemporada, la cual comenzó este mismo miércoles por la mañana. Sin embargo, su integración al grupo de trabajo ya tiene fecha definida.

El mediocampista se incorporará a los entrenamientos el jueves 18 de junio, momento en el que comenzará a trabajar bajo las órdenes del entrenador Eduardo Coudet. A partir de allí, se sumará progresivamente a la dinámica del plantel profesional, en una etapa clave de preparación.

Este cronograma de incorporación lo posiciona como una de las piezas iniciales del nuevo ciclo de trabajo, en un contexto donde el equipo comienza a ajustar cargas y planificación de cara al segundo semestre.

Viaje a Alicante y planificación internacional

Uno de los puntos relevantes de la agenda inmediata del plantel es el viaje programado para el viernes a Alicante, España, donde continuará la preparación del equipo.

En ese marco, Arambarri formará parte de la delegación que se trasladará para seguir con la pretemporada en territorio europeo. Su rápida incorporación a los entrenamientos le permitirá integrarse al grupo en esta etapa de preparación internacional.

El plan de trabajo contempla su participación desde el inicio de la concentración en el exterior, consolidando su adaptación al esquema técnico y a la dinámica del plantel.

Un refuerzo clave en el arranque del ciclo deportivo

En el inicio de esta etapa, el mediocampista uruguayo aparece como una pieza relevante dentro de las opciones disponibles para el cuerpo técnico. De hecho, se informó que será el único refuerzo disponible para el entrenador en el arranque de los trabajos, lo que le otorga un rol destacado en el armado inicial del equipo durante la pretemporada.

En paralelo, la otra incorporación confirmada por la institución, Nicolás Otamendi, se sumará recién una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo, lo que retrasa su incorporación al trabajo inmediato del plantel.

De este modo, la llegada de Arambarri adquiere un valor estratégico dentro del esquema de preparación, al ser la primera cara nueva en integrarse plenamente a la dinámica de trabajo bajo la conducción técnica de Eduardo Coudet.