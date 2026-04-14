En la previa del Superclásico, Boca recibe a Barcelona de Ecuador por la Libertadores

La previa del Superclásico no le quita foco a uno de los compromisos más determinantes de la semana para Boca. En una noche de alto voltaje en La Bombonera, el conjunto azul y oro afrontará este martes un duelo decisivo frente a Barcelona SC de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El partido se disputará desde las 21:00, con arbitraje de Wilmar Roldán y transmisión de Fox Sports, en un escenario que asoma como clave para las aspiraciones del equipo en una zona exigente. Después del estreno con triunfo en Chile, Boca buscará hacerse fuerte como local para afirmarse en la cima del grupo y sostener el envión futbolístico antes de visitar a River el próximo domingo.

Boca llega en alza en la Copa y apuesta por su mejor versión

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un presente positivo en el plano internacional. En su debut copero consiguió una valiosa victoria por 2-1 ante Universidad Católica en Chile, resultado que le permitió iniciar con confianza su recorrido en la fase de grupos y posicionarse de manera favorable dentro de la zona.

En el ámbito local, el último antecedente fue el empate 1-1 frente a Independiente en condición de local, en un encuentro en el que el cuerpo técnico optó por una formación alternativa, con la mirada puesta en la seguidilla de partidos y, especialmente, en este compromiso copero.

Ese contexto explica por qué para este martes la decisión es poner lo mejor disponible, con el objetivo de sumar de a tres y comenzar a perfilar la clasificación.

La única duda: Merentiel o Giménez

Dentro del once que perfila Boca, la única incógnita se concentra en la delantera. Miguel Merentiel, que arrastra una molestia física, será esperado hasta último momento. En caso de no estar en plenitud, su lugar sería ocupado por Milton Giménez, alternativa directa en el frente ofensivo.

La probable formación del Xeneize sería:

Agustín Marchesín

Marcelo Weigandt

Lautaro Di Lollo

Ayrton Costa

Lautaro Blanco

Santiago Ascacíbar

Milton Delgado

Leandro Paredes

Tomás Aranda

Miguel Merentiel o Milton Giménez

Adam Bareiro

Se trata de una estructura que combina solidez en defensa, presencia en la mitad de la cancha y variantes ofensivas para asumir el protagonismo desde el inicio.

Barcelona SC llega obligado

Del otro lado estará un Barcelona SC necesitado de reacción. El conjunto ecuatoriano debutó con una derrota frente a Cruzeiro, por lo que necesita sumar en Buenos Aires para no quedar relegado en la pelea por la clasificación.

El equipo visitante tendrá un condimento especial: la presencia de Darío "Pipa" Benedetto, una figura con fuerte identificación con Boca y protagonista de buena parte de la última década xeneize.

La probable formación de Barcelona sería:

José Contreras

Bryan Carabalí

Álex Rangel

Javier Báez

Gustavo Vallecilla

Jhonny Quiñónez

Matías Lugo

Milton Céliz

Luis Cano

Héctor Villalba

Darío Benedetto

Los datos del partido

En una Bombonera que promete un clima de Copa, Boca intentará transformar su localía en un factor determinante para encaminar la clasificación.

Datos principales del encuentro:

Partido: Boca vs. Barcelona SC

Boca vs. Barcelona SC Competencia: Copa Libertadores - Grupo D

Copa Libertadores - Grupo D Hora: 21:00

21:00 Estadio: La Bombonera

La Bombonera Árbitro: Wilmar Roldán

Wilmar Roldán TV: Fox Sports

Con el Superclásico en el horizonte inmediato, Boca sabe que una victoria no solo lo acomodaría en la Copa, sino que también podría convertirse en un impulso anímico decisivo para afrontar uno de los partidos más trascendentes del semestre.